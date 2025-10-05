El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La proyección pro Palestina, en un lateral de San Isidoro. E. C.

Los ecologistas proyectan imágenes propalestina en edificios en la Noche Blanca

«Estas proyecciones son un grito desde el corazón de la ciudad», explican

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:09

Comenta

Ecoloxistes n'Aición d' Asturies y AMA Asturies aprovecharon el éxito de la Noche Blanca para proyectar sobre edificios emblemáticos la bandera palestina en defensa de los habitantes de Gaza. «Queremos hacer pública nuestra adhesión y participación en las proyecciones artísticas en solidaridad con Palestina que tuvieron lugar este sábado en el marco de La Noche Blanca de Oviedo, un evento que celebra la cultura como un espacio vivo, plural y transformador». En un momento en que Oviedo aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, «consideramos imprescindible que dicha candidatura se fundamente en valores sólidos, entre los que deben estar la defensa de los Derechos Humanos, la justicia internacional y el compromiso con los pueblos». «Estas proyecciones son un grito desde el corazón de la ciudad, para recordar que la cultura no puede permanecer muda ante un genocidio«, aseguraron.

