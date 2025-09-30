La escuelina Carbayoninos abrirá las aulas de Las Campas y San Lázaro en octubre

La escuela autonómica Carbayoninos, como se ha bautizado en Oviedo a la red pública de 0 a 3 gratuita, abrirá sus dos primeras sedes, ... en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas y en las Escuelas Blancas de San Lázaro en octubre. Así lo adelantó este martes la consejera de Educación, Eva Ledo, durante su visita al colegio público de San Lázaro, la primera que realiza específicamente a un centro educativo desde su toma de posesión, acompañada de la directora general de Centros y Red 0 a 3 años, Paula Fernández, y la inspectora de referencia del centro, Natalia Suárez.

Ledo recorrió, también con la nueva directora del colegio, Susana Suárez, el equipo directivo y el presidente de la AMPA, Gonzalo Riestra, la exposición 'Mujeres en la historia', explicada por un grupo de alumnos. También presenciaron una clase de Educación Física y disfrutaron del estreno de una canción interpretada por un profesor y el alumnado de sexto de Primaria.

La escuelina de Las Campas, adjudicada a la empresa Sardalla Española por 231.000 euros, ya está finalizada. Dispone de un aula en un local independiente del centro educativo. En concreto, en la antigua vivienda del conserje, que ha sido ampliada. En su interior, cuenta con un aula, un despacho de dirección, aseos adaptados, almacén y un espacio para la preparación de la comida. También con un patio de juegos, una zona para los cochecitos y una pérgola de acceso.

La consejería recepcionará esta misma semana las obras de la escuelina de San Lázaro, con dos aulas. Los operarios de la empresa Sardalla Española se han encargado de realizar estos trabajos, valorados en 431.000 euros. Han reformado y ampliado la zona donde se encuentra el antiguo gimnasio y la zona de almacén de cocina, justo en la esquina entre las calles Padre Suárez y Fuente del Prado.

La apertura de la escuela Carbayoninos coincidirá con la inauguración de las escuelinas de Siero, llamada Los Polesinos, en la Pola; de Mundu Feliz, en Lugones, y probablemente de Los Cuscurrusquinos, en Sariego.

En lo que se refiere a Oviedo, el Principado prevé abrir en los próximos meses más aulas en los colegios de La Gesta, Pablo Miaja y el Villar de Trubia.