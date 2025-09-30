El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Susana Suárez, directora del colegio de San Lázaro, y Eva Ledo, consejera de Educación, con alumnos del centro. G. A.
Educación en Oviedo

La escuelina Carbayoninos abrirá las aulas de Las Campas y San Lázaro en octubre

La Consejería de Educación inaugura la red pública y gratuita de 0 a 3 en estos dos colegios y trabaja ya para habilitar clases en otros tres

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:15

La escuela autonómica Carbayoninos, como se ha bautizado en Oviedo a la red pública de 0 a 3 gratuita, abrirá sus dos primeras sedes, ... en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas y en las Escuelas Blancas de San Lázaro en octubre. Así lo adelantó este martes la consejera de Educación, Eva Ledo, durante su visita al colegio público de San Lázaro, la primera que realiza específicamente a un centro educativo desde su toma de posesión, acompañada de la directora general de Centros y Red 0 a 3 años, Paula Fernández, y la inspectora de referencia del centro, Natalia Suárez.

