Hugo Alonso, secretario general de Aces, y al fondo, la edil Concepción Méndez. Mario Rojas

«Europa mira para Oviedo y reconoce nuestro esfuerzo con el deporte»

La concejala de Deportes presenta un modelo de ciudad activa y para todos y destaca una inversión de 2 millones de euros en 2025

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

Oviedo se ha ganado el sello de Ciudad Europea del Deporte, que lucirá en 2026. Bajo este paraguas, la concejala de Deportes, Concepción Méndez, ... reafirmó el «compromiso real» del Ayuntamiento de Oviedo con un modelo de ciudad «al servicio de las personas», donde el deporte se consagra como un derecho fundamental y un potente motor de transformación social. «Velamos por ello, porque los días de deporte son una prioridad política para este equipo de gobierno», afirmó durante la jornada 'Ciudades Activas: Estrategias para el Fomento del Deporte Urbano', que tuvieron lugar en Espacio Circus este miércoles, organizadas en colaboración con Sport Innovation Hub y que se enmarca dentro del proyecto europeo EUAPPTIVE y del reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026.

