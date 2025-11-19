«Europa mira para Oviedo y reconoce nuestro esfuerzo con el deporte»

Oviedo se ha ganado el sello de Ciudad Europea del Deporte, que lucirá en 2026. Bajo este paraguas, la concejala de Deportes, Concepción Méndez, ... reafirmó el «compromiso real» del Ayuntamiento de Oviedo con un modelo de ciudad «al servicio de las personas», donde el deporte se consagra como un derecho fundamental y un potente motor de transformación social. «Velamos por ello, porque los días de deporte son una prioridad política para este equipo de gobierno», afirmó durante la jornada 'Ciudades Activas: Estrategias para el Fomento del Deporte Urbano', que tuvieron lugar en Espacio Circus este miércoles, organizadas en colaboración con Sport Innovation Hub y que se enmarca dentro del proyecto europeo EUAPPTIVE y del reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026.

Oviedo, defendió, no solo ha incrementado su actividad, con más de 40 grandes eventos celebrados en 2025, sino que ha destinado un presupuesto municipal de 2 millones de euros para consolidar sus políticas deportivas, que incluyen un pionero Plan de Igualdad en el Deporte. El objetivo final, obtener el sello de Ciudad Europea del Deporte en 2026. Así ha sido. «Europa mira para Oviedo y reconoce nuestro esfuerzo. Es una oportunidad única y un legado que queremos construir para el deporte ovetense», subrayó la concejala. La estrategia municipal se apoya en una lección aprendida durante la pandemia. «En 2020 descubrimos que el deporte es mucho más que una actividad física; era una vacuna social contra la exclusión y el sedentarismo», explicó. Esto impulsó un enfoque centrado en el deporte en el entorno urbano, accesible y comunitario. Este «modelo de ciudad donde se apuesta por la modernización» se materializa en proyectos concretos que integran la actividad física en el día a día de los ciudadanos. «El deporte es para todos, sin excepción, y es una herramienta para construir comunidad», señaló la edil. En esta línea, se está promoviendo la movilidad activa con la expansión de kilómetros de carril bici y la creación de eventos innovadores como la Maratón Cultural Urbana, un recorrido de 10 km que une deporte y patrimonio al pasar por los enclaves culturales más emblemáticos de Oviedo. Durante la charla también intervinieron Hugo Alonso, secretario general de Aces Europa, quien puso de relieve el papel de los reconocimientos europeos.