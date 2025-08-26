El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La cantera del monte Naranco. Mario Rojas

IU propone paralizar progresivamente la cantera del monte Naranco

Gaspar Llamazares plantea concentrar en Canteras la zona de extracción y liberar el resto del terreno para la protección del monte

A. Arce

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 19:02

El portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, volvió a mostrar este martes su rechazo a la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Oviedo para la ampliación de la superficie de extracción de dolomía de la cantera que explota Arcelor en el Naranco, y presentó una propuesta alternativa que, según defendió, garantiza el suministro industrial sin necesidad de incrementar el impacto ambiental sobre este espacio natural. ¿Cuál? Paralizar progresivamente la actividad en la cantera para dar inicio a su restauración ambiental y concentrar la actividad en la zona de Cuarteles, precisamente donde se producirá la ampliación. Una ubicación «de menor impacto visual y ecológico al estar más integrada en un área ya industrializada», y que produce dolomía para las acerías de Avilés y Gijón.

«Es posible garantizar el suministro industrial sin seguir sacrificando el Naranco», aseguró el líder de la formación de izquierdas, amparándose en el argumento de que la necesidad de caliza disminuirá con el anunciado cierre de uno de los hornos altos de la siderurgia. Ello, continuó, sumado a que existen explotaciones activas en Asturias, algunas infrautilizadas, que podrían cubrir esa demanda de forma más sostenible, introdujo. Es por ello que solicitó la elaboración «urgente» de un Plan Especial de Canteras y la aprobación del Plan Especial de Protección Integral del Monte Naranco.

En resumen, la adopción de medidas por parte de la administración local encaminadas a «preservar un entorno que califican de «emblemático y de alto valor ecológico y paisajístico», concluyó Gaspar Llamazares a través de una nota de prensa.

