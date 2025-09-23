El mercado de la vivienda en Oviedo se jibariza un 68% desde 2018

El mercado de la vivienda vive momentos de esplendor en Oviedo ya sea para la venta como para el alquiler. De hecho, los precios ... no han parado de subir e incluso el tiempo en que una casa está en el mercado hasta su venta o alquiler es cada vez más pequeño. En palabras de profesionales del sector, «se vende todo».

Para dar razón a estas afirmaciones sólo se necesita consultar algunas de las estadísticas que diariamente salen a la luz y que muestran a las claras como el mercado se retroalimenta en un incremento sin fin. Así, por ejemplo, el Idealista ha publicado una lista de las capitales en las que se ha jibarizado el mercado de la venta de pisos, es decir, cuánto se ha reducido el número de pisos en el mercado desde hace unos siete años. Así, en Oviedo existe a día de hoy un 68 por ciento menos de viviendas a la venta en el mercado que en el momento en que el stock era máximo en la capital y que sitúa en el último día de diciembre de 2018.

Esta puede y debe ser una de las razones por las cuales el precio de la vivienda usada se ha disparado en la ciudad con niveles no recordados desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria que dio paso a la crisis económica de 2008 y que dejó por los suelos el precio de los pisos en la ciudad y, prácticamente en el resto del mundo.

Aunque la reducción del número de viviendas parece importante en el porcentaje, Oviedo no es de las capitales donde menos vivienda hay puesta a la venta con respecto a otros años y la cabeza la tiene Valencia con el 78 por ciento, a la que siguen Segovia y La Coruña con el 77 por ciento. Jaén es la capital donde menos ha descendido el volumen de viviendas en venta, con un 29 por ciento. Le siguen Cáceres con el 33 por ciento y Granada con el 44 por ciento.

Los máximos recogidos en España durante los últimos años se alcanzaron entre 2015 y 2022 (en Oviedo en el último día de 2018, al igual que en el resto de Asturias ), aunque en los grandes mercados se reparten esos máximos entre finales de 2015 (Madrid y Palma los marcaron en el cuarto trimestre de 2015), Bilbao y San Sebastián llegaron a sus máximos en el segundo trimestre de 2016, mientras que Valencia, Sevilla, Alicante y Málaga los hicieron en el cuarto trimestre de 2016. Es decir, cuanto menor es el mercado en genérico, más se tardó en vaciar el mercado de viviendas en venta. Cuánto más se acerca un comprador al mercado provincial más tarde se redujo el stock de viviendas disponibles.

El alquiler

Pero los incrementos y los números fuera de medida del mercado inmobiliario no sólo se refieren a la compra/venta de pisos también se notan y mucho en el mercado del alquiler, tan de moda en los últimos meses por la preocupación de la clase política sobre el asunto.

El caso es que también el citado portal inmobiliario ha presentado otra estadística en la que los elevados precios y la enorme competencia para acceder a una vivienda de alquiler siguen provocando que muchas personas opten por trasladarse al alquiler de habitaciones. Esto ha provocado que el número de contactos que recibe cada habitación se haya situado en 22 personas interesadas, según el estudio realizado. Este número ha sido menor que en el caso de la vivienda completa, gracias a que la oferta de habitaciones ha crecido un 24 por ciento. En el caso de Oviedo son 21 personas por cada habitación.