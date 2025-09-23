El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas observan los anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria ovetense. Mario Rojas

El mercado de la vivienda en Oviedo se jibariza un 68% desde 2018

El parque de pisos a la venta en Oviedo es ahora menor que hace casi siete años, lo que explica en parte el alto precio de las casas que se ofertan

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:21

El mercado de la vivienda vive momentos de esplendor en Oviedo ya sea para la venta como para el alquiler. De hecho, los precios ... no han parado de subir e incluso el tiempo en que una casa está en el mercado hasta su venta o alquiler es cada vez más pequeño. En palabras de profesionales del sector, «se vende todo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  5. 5 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  6. 6 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado
  9. 9 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  10. 10

    La psicóloga Vanesa Fernández, nueva directora de Igualdad de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mercado de la vivienda en Oviedo se jibariza un 68% desde 2018

El mercado de la vivienda en Oviedo se jibariza un 68% desde 2018