Más de la mitad de los turistas de Oviedo duermen en viviendas vacacionales, casas de amigos o albergues Un estudio del Consistorio sobre el perfil del viajero revela que «hay más diversidad de turistas» de la que recoge la estadística hotelera

Alberto Arce Oviedo Viernes, 22 de agosto 2025, 22:36 Comenta Compartir

Oviedo cerró el mes de julio con 104.890 pernoctaciones y 47.159 viajeros en los 63 hoteles que estaban abiertos en el municipio, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. En los siete primeros meses del año son 502.464 pernoctaciones y 262.468 viajeros, 48.659 y 31.328 menos, respectivamente, que en el mismo periodo del año anterior. El negocio de la hotelería convencional, tras varios años de récords –a raíz de la pandemia–, acusa un paulatino retroceso. Esto es debido a que la oferta de alojamiento está cambiando. Ello no quiere decir que el turismo haya caído, más bien todo lo contrario. Así lo refleja un estudio interno del perfil del viajero realizado por la Concejalía de Turismo a través de una serie de encuestas y del que se desprende que «más de la mitad de nuestros visitantes pernocta fuera del hotel». ¿Dónde lo hace? En Viviendas de Uso Turístico (VUT), casas de amigos y familiares o albergues.

Así lo explicó el edil del ramo, Alfredo García Quintana, en declaraciones a este diario. En sus palabras, «para interpretar correctamente la Encuesta de Ocupación Hotelera, conviene recordar que el INE ofrece sólo datos de alojamientos hoteleros (hoteles, hostales y pensiones), y deja fuera las VUT y el resto de alojamientos». Es, por tanto, «una imagen parcial que requiere información adicional que estamos complementando con un estudio interno del perfil del viajero que se está haciendo este verano mediante encuestas a turistas», aseguró el concejal popular. Y es que hay, sostuvo, «más visitantes y diversidad de la que recoge el INE».

«Motor del Principado»

Los números también confirman, continuó García Quintana, que Oviedo «se mantiene como motor del Principado, pese a que el verano favorece a la costa y a los destinos de playa por delante de los de interior». Todos, datos «motivadores y marcan una tendencia que confirma la estabilidad del destino», advirtió, para realizar a renglón seguido un balance firme: «vamos por el buen camino y nos mantenemos muy por encima de 2019. Y ese es el objetivo marcado».

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa dando forma al Observatorio Turístico de Oviedo para analizar de una manera más al detalle la realidad turística de la capital.

