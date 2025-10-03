La Noche Blanca aterriza con más de 43 actividades El Palacio de los Deportes ofrecerá la instalación lumínica 'Pleonexie' y La Vega una performance de danza y 'Voces de la fábrica'

La decimotercera edición de la Noche Blanca aterriza este sábado en Oviedo, a partir de las cinco de la tarde, para ofrecer durante once horas 43 actividades de música, literatura, artes escénicas o exposiciones en más de 40 enclaves, entre ellas el Palacio de los Deportes, donde el alcalde, Alfredo Canteli, y el director artístico de la cita, José Castellano, darán el pistoletazo oficial a la cita.

En este remodelado equipamiento se proyectará, por segunda vez en Europa, la primera en España, la instalación lumínica 'Pleonexie', de Maxime Houot y Collectif Coin. Está compuesta «por ocho grúas que se activan en un preciso ballet mecánico, proyectando líneas de luz y formas orgánicas».

Entre otras actividades destacadas, la antigua fábrica de armas acogerá 'Algunos presagios de deseo para una noche en blanco', de la compañía Hors Champs, con Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante, y 'Voces de la fábrica', como patrimonio sonoro de quienes trabajaron y vivieron en La Vega. En el Teatro Filarmónica, el director Álex de la Iglesia y el escritor Edu Galán harán un recorrido por sus asesinatos favoritos en el cine.