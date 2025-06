«En el norte de España no hay ningún Palacio de los Deportes tan bien cuidado y rematado»

«Un esfuerzo enorme» desde el punto de vista presupuestario, roza los 25 millones de euros, y técnico por la magnitud y complejidad de la ... rehabilitación. «Como alcalde es la obra del mandato, de varios mandatos», afirmó Alfredo Canteli, «feliz» por el resultado de la remodelación integral del Palacio de los Deportes. Un complejo diseñado por Ildefonso Sánchez del Río que ya en su día fue un hito –«en su momento era la mayor obra con, cien metros de luz, en toda España» por ese impresionante sistema de dovela onda, recordó el arquitecto municipal, Bienvenido Turrado–, y ahora, cincuenta años después de su inauguración, convertido en otro referente y en el buque insignia de la candidatura de Ciudad Europea del Deporte.

El jurado visitará las instalaciones el próximo 5 de junio. Dos días después se abrirá al público. «Oviedo es más importante a partir del día 7», garantizó el regidor, que espera que «ahora todo se llene de actividad y que redunde en beneficio económico» para la capital.

Este lunes le tocó el turno de conocer el resultado a la Corporación municipal, que casi al completo recorrió las instalaciones y siguió las indicaciones de Turrado. «Ha sido una remodelación integral, de la cubierta a la cimentación», comenzó a explicar el arquitecto, que detalló durante la casi hora y media de recorrido los cambios más destacados. Entre ellos, el resultado de la cubierta que ha recuperado su color original, el gris, y ha ganado aislamiento y eficiencia; la fachada, cubierta de madera de castaño, o la carpintería exterior, «de acero con rotura de puente térmico, que solo lo fabrican dos empresas en el mundo» y obligada así por los requerimientos de Patrimonio al tratarse de un edificio catalogado.

El remozado pabellón, que ha recuperado el mosaico de Antonio Suárez y también despachos municipales. Alex Piña

La inversión ha permitido igualmente bajar la cota de la pista y lucir una moderna, con capacidad para desmontarse en seis horas y montarse en tres. También ampliar el aforo hasta los casi 5.400, con gradas retráctiles para organizar otro tipo de actos, más allá de los deportivos, como conciertos. Igualmente se ha logrado mejorar la acústica, adaptar la iluminación a la normativa vigente o se ha instalado una pasarela que se eleva para facilitar al acceso de camiones a la propia pista. El gimnasio, los vestuarios, los baños para ostomizados... Todo nuevo o recuperado, como el espectacular mosaico de Antonio Suárez, cuya restauración ha financiado la adjudicataria de la obra, Constructora San José.

La plaza exterior

Al finalizar el recorrido, en la nueva plaza urbanizada exterior, los portavoces municipales, en general, han elogiado el resultado. Con algún pero, eso sí. «Si después de meter 25 millones de euros no hubiera mejorado estaríamos en un problema», sostuvo el socialista Carlos Fernández Llaneza, quien sí reconoció que «el resultado es bueno» aunque «echamos de menos quizá las pistas de atletismo para haber tenido un Palacio de los Deportes de verdad y no un polideportivo más guapo». No le gustó tampoco la urbanización de la plaza exterior –«va en contra de todos los criterios de educación de las ciudades al cambio climático»–, algo que también cuestionó la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta. «Quieren renaturalizar pero ponen árboles de quita y pon. Gracias a Dios que la emergencia climática no ha llegado a Oviedo; supondrá un problema para que los niños puedan jugar en esta plaza los días de mucho calor», ironizó.

Gaspar Llamazares, de Convocatoria por Oviedo-Izquierda Unida, consideró la remodelación «una obra magnífica; significa un hito, al igual que lo fue en su momento», y destacó su importancia para Ventanielles, «un barrio que no ha estado bien tratado a lo largo de su historia». «Ha quedado un Palacio de los Deportes impresionante», confirmó la edil no adscrita, Elena Figadero.