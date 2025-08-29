El Oviedo Baloncesto supera los 2.500 socios tras llegar al Palacio de Deportes El alcalde, Alfredo Canteli, visita a jugadores y técnicos durante un entrenamiento en la nueva cancha en el coliseo ovetense

Rafael Francés Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 22:39

La llegada al Palacio de Deportes del Oviedo Club Baloncesto ha sido un gran aldabonazo en la campaña de captación de socios pues ya superan los 2.500, una cifra impensable mientras que jugaba en el polideportivo de Pumarín, cuyo aforo máximo superaba por los pelos las 1.000 localidades. Este año, el club empezará la temporada el próximo mes con más de 5.000 asientos, de los que casi la mitad ya estarán asignados. «Estamos muy contentos con la venta de abonos para la temporada y nos vemos muy cerca de la plena felicidad que estará si llegamos a los 3.000 socios», aseguró el presidente del club, Fernando Villabela.

Villabella realizó estas declaraciones durante uno de los entrenamientos de la plantilla en el Palacio de los Deportes, al que acudió el alcalde, Alfredo Canteli, en compañía de la concejala de Deportes, Concepción Méndez. En el centro de la pista el regidor departió con jugadores y entrenador durante varios minutos para desearles suerte en la temporada que empezará en breves fechas.

«Estoy muy contento con el nuevo Palacio de Deportes, ha quedado espectacular y espero que estén contentos los que lo van a usar. Será un espacio para que el Oviedo Baloncesto juegue en ACB que creo que hay que dar el paso definitivo y se conseguirá ganando partidos», aseguró el regidor.