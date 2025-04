Los pisos turísticos de Oviedo reclaman al Principado de Asturias un sistema para registrar sus grados de ocupación

Los hoteles de Oviedo pincharon ligeramente en marzo con una caída de poco más del seis por ciento en pernoctaciones y el mal tiempo ... propició, a falta de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), esa misma tónica durante la Semana Santa, según admitieron los gerentes consultados por este diario. Las que no lo hicieron fueron las Viviendas de Uso Turístico (VUT) de Oviedo, que vieron cumplidas sus previsiones de alta ocupación en abril tras un primer trimestre del año más flojo de lo habitual y que ya tienen muy arriba las expectativas de cara al verano. Así lo explica el presidente de la asociación profesional que engloba a este tipo de alojamientos turísticos en Asturias, Manuel Herminio García.

Lo que no han podido hacer las VUT hasta ahora, y no se espera que vayan a hacerlo en el corto plazo, ha sido entrar a formar parte de la lista de alojamientos turísticos de la ciudad que aportan datos sobre todo lo que tiene que ver con las ocupaciones y el número de viajeros registrados. Al margen del sector hotelero y los alojamientos extrahoteleros, a día de hoy sigue siendo muy difícil tomar la temperatura real al turismo en Oviedo. Y es que sin los resultados de los pisos turísticos, no hay forma de saber cuántos visitantes está absorbiendo la capital. Para García, esto es una necesidad acuciante que el Ejecutivo regional debería resolver cuanto antes.

«Es bastante complicado medir la ocupación porque el Principado no facilita que las VUT podamos llevar un control adecuado de la oferta y la demanda, porque no nos tienen en cuenta para nada», denuncia. Reclama estos mecanismos al tiempo que un trato igualitario en relación a otros modelos de alojamiento turístico a la hora de participar en las diferentes mesas de turismo. «Al menos, lo que pedimos es un mínimo de respeto, porque nosotros no nos hemos inventado las VUT, sino que actuamos dentro del margen legal que marca el Principado, por mucho que a un sector concreto la normativa le parezca insuficiente incluso después de que se haya cambado».

En ese sentido, el presidente de la Asociación de VUT de Asturias defiende que los pisos turísticos y los hoteles «pueden convivir», ya que tienen «una demanda muy diferente» y advierte que, tal y como reclaman algunas voces, «si cerramos, habría un casos, porque los hoteles no tienen camas suficiente para asumir la demanda». En su caso, ganan al turismo familiar y de grupos, porque «permite en el mismo espacio seguir el orden de convivencia habitual sin falta de tener que coger dos o tres habitaciones de hotel».

Las cifras

Ahora bien, ¿cuántos pisos turísticos hay en Oviedo? La cifra no ha parado de crecer durante los últimos años. Ya sumaban 1.099 el pasado agosto –322 más que hace un año, y 178 más que en febrero de 2024–. Esas son las totales, las que aparecen reflejadas en la estadística experimental del INE, pero los que están registrados y cumplen con la normativa son varios centenares menos. No obstante, a día de hoy también es complicado saber cuántos están registrados, ya que, según García, «el Principado no tiene actualizado el registro y en estos momentos tienen muchas sin dar de alta y otras que están dando de baja».