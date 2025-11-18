El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las deterioradas instalaciones del viejo HUCA. M. R.

El Principado negocia con la Tesorería General el «lienzo el blanco» de El Cristo

Espera cerrar un acuerdo sobre la reordenación urbanística de la zona con las administraciones para licitar el plan especial

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:39

El futuro de los terrenos y edificios del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de El Cristo volvió este martes a la Junta General, ... con un cruce de declaraciones y acusaciones entre el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Agustín Cuervas-Mons. En cuanto a la situación, el socialista explicó que mantienen reuniones mensuales de carácter técnico con la Tesorería General de la Seguridad Social para «cristalizar un acuerdo». Un acuerdo que permitirá despejar lo que ahora es «un lienzo en blanco», en relación a aquellas propiedades con el uso pendiente de definir –como la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga– y que complementará el plan donde ya está previsto el Campus B.

