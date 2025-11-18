El Principado negocia con la Tesorería General el «lienzo el blanco» de El Cristo

El futuro de los terrenos y edificios del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de El Cristo volvió este martes a la Junta General, ... con un cruce de declaraciones y acusaciones entre el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Agustín Cuervas-Mons. En cuanto a la situación, el socialista explicó que mantienen reuniones mensuales de carácter técnico con la Tesorería General de la Seguridad Social para «cristalizar un acuerdo». Un acuerdo que permitirá despejar lo que ahora es «un lienzo en blanco», en relación a aquellas propiedades con el uso pendiente de definir –como la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga– y que complementará el plan donde ya está previsto el Campus B.

Para Peláez, un acuerdo entre todas las partes implicadas, también el Ayuntamiento y la Universidad, es la clave para evitar repetir lo que ocurrió con el anterior proyecto, bautizado como 'Hucamp!', «del que se cayó la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio del Interior« y donde «por cierto, también estaba la plaza de toros, que seguimos esperando», reprochó al popular en referencia al proyecto del Ayuntamiento de Oviedo. Y una vez logrado cerrar el futuro del viejo HUCA, saldrá a concurso ese plan especial para su redacción, con el

compromiso municipal, reconoció el consejero, de que «dará licencias provisionales cuanto antes» para las obras. Las más inmediatas son las de la Universidad, que proyecta rehabilitar Maternidad, Consultas Externas y Silicosis, dentro de un proyecto valorado en 102 millones de euros.

En cuanto a la paralización de los derribos del antiguo Hospital General y otros inmuebles propiedad del Principado, Peláez sostuvo que esperan recibir este mismo mes los informes definitivos sobre los daños en el edificio de los Hongos para determinar si es viable o no su conservación. Estas obras llevan paralizadas desde julio después de que tanto la empresa adjudicataria –Hercal Diggers– como la dirección facultativa solicitaran su suspensión, por el deterioro de los Hongos y al mantenerse la actividad, pendiente de traslado, de la Lavandería y del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.

Sobre las críticas de Cuervas-Mons, que volvió a reclamar la dimisión de Peláez, este le reprochó que «no tiene absolutamente ni una sola propuesta para esa zona, nada que decir, porque al PP el Cristo sólo les interesa para montar el show». «Escuchando al diputado del PP es cierto que dan ganas de irse a casa; el principal partido de la oposición no tiene absolutamente nada que decir, ni una sola propuesta», redundó.

Por su parte, el popular consideró una «tomadura de pelo» la gestión del Gobierno regional en el viejo HUCA, acusando el propio consejero de «mentir lo que haga falta» y reclamó plazos sobre cuándo se reiniciarán las obras o cuándo se presentará un plan especial.