El Principado paralizó los derribos del viejo HUCA «sin informes técnicos», advierte el PP Peláez defiende que «sería una temeridad» no haberlos suspendido y avanza que tienen los primeros resultados del estado de los Hongos

Paz De Alvear Oviedo Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:48

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, compareció en la Junta General a solicitud del PP para explicar la paralización de los trabajos en el viejo HUCA. Una comisión que para algunos como Andrés Pumares, de Foro, reveló que «estamos en el día de la marmota y volvemos a salir con más dudas», y para otros, como el popular José Agustín Cuervas-Mons, fue una constatación más de que «el consejero viene a contar medias verdades y debe dimitir».

Desde un primer momento, Cuervas-Mons advirtió que el consejero había firmado la paralización de los derribos en el viejo HUCA «sin un informe técnico» que lo avalara, basándose en una solicitud de la empresa adjudicataria y la dirección facultativa, «una irresponsabilidad». Peláez no negó la mayor, pero se centró en subrayar que la decisión se tomó por motivos técnicos justificados. La solicitud «la firman técnicos independientes, incluidos funcionarios de la consejería», dijo; y añadió que haber seguido con la obra habría sido «una temeridad mayor», apuntó.

Durante la comparecencia, el consejero defendió que este 2025 se están produciendo avances: «Está siendo un año trascendente. La Seguridad Social adscribió tres edificios a la Universidad; se incorporó a la comisión; se firmaron los derribos; se está trabajando en el plan especial de reforma interior de la zona« y, además, »ya estamos recibiendo los primeros resultados de la asistencia técnica contratada para evaluar el estado de los Hongos«; amén de que »en mayo-junio del año que viene se producirá el traslado del Centro de Tejidos«.

Una visión del asunto que nada tiene que ver con la que mantienen los grupos de la oposición. Para el PP, que reclamó «plazos de finalización de la obra», el consejero «no hace nada, ni una buena palabra ni una buena acción. Tiene que ser consciente de que nadie le cree y se debería ir por esto», insistió Cuervas-Mons.

Vox, en palabras de Gabriel Centeno, –que incidió tras el PP en la falta de informes técnicos que avalaran la paralización de los derribos– lo tiene claro: «Salvo que coja usted la piqueta, no vamos a ver ninguna demolición ni ninguna rehabilitación por la ineficacia en la gestión de los gobiernos socialistas», le dijo a Peláez.