Los derribos del antiguo hospital se completarán «antes de que acabe 2026»

«Los derribos en el viejo HUCA estarán acabados antes de que finalice 2026», así lo comprometió este jueves el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ... tras reunirse con los vecinos de El Cristo-Buenavista.

Peláez pidió disculpas a los vecinos por los retrasos en los planes «que han supuesto problemas de convivencia a los vecinos» y afirmó que el Principado está dispuesto a asumir la propuesta vecinal de que cuando se derribe el Hospital General y mientras se toman decisiones sobre su futuro el terreno se pueda convertir en zona verde anexa al parque del Truébano.

En la reunión, dos días después de la primera comisión negociadora, le tocó el turno a los vecinos. Durante más de una hora, los representantes de las asociaciones propusieron soluciones, reclamaron información y criticaron la actuación del Principado y del Ayuntamiento tras casi 12 años de retraso «en los que nos han ido dejando de lado».

Por la parte vecinal comparecieron Ramón del Fresno, presidente de la Asociación comercial y vecinal de El Cristo-Montecerrao; Nacio González, de SOS Viejo Hospital; y Juan Nieto, de la Asociación de vecinos de Fuertes Acevedo-La Muria-Buenavista. Enfrente, el consejero.

A la salida, Peláez señaló: «He querido transmitirles tranquilidad a los vecinos porque aunque los derribos se han parado a causa de la ubicación del Centro de Transfusiones y la situación de los hongos, es una obra que está adjudicada y que está en marcha pero tenemos claro que a lo largo de 2026, se llevarán a cabo esos derribos», «esperamos que la reforma de los tres edificios cedidos por la Seguridad Social a la Universidad empiece cuanto antes y mientras tanto se vaya redactando el Plan Especial de Reforma Interior (PERI)».

Horas antes, el presidente del Principado, Adrián Barbón, había aludido a la complejidad de las negociaciones: «Aquello es un tetris, la gente no se lo imagina, pero es que no es propiedad del Principado, hay muchísimas propiedades distintas y hay que ponerlas todas de acuerdo». Y añadió: «Yo creo que el consejero va a ser capaz de llevar a cabo este proyecto y va a responder a las necesidades de los vecinos y va a ir resolviendo el problema porque todo el gobierno de Asturias lo apoya».

Los vecinos, más allá de las críticas esperadas por los retrasos y el abandono del barrio, también se centraron en el futuro de la parcela donde ha habido un poco de todo. Por ejemplo, dos asociaciones no quieren que se construyan viviendas, y otras sí las quiere pero siempre que sean públicas «para evitar que se especule con las mismas».

El juego de la oca

Ramón del Fresno fue crítico. «Quieren incluir la construcción de viviendas en la zona para mejorar la aceptación del conjunto por parte de la TGSS y opinamos que no, que ya hay vivienda de sobra en la zona y en todo Oviedo».

Nacio González destacó que tenemos la sensación de que «están jugando con nosotros al juego de la oca y cuando estás llegando al final caes en la casilla de la muerte y vuelves al principio de la partida». Y añadió: «Sí queremos vivienda pero que sea de promoción pública».

Juan Nieto criticó que «no sabemos si hay un plan urbanístico ni cuando empiezan los derribos llevamos años esperando. Lo que menos nos interesa es hacer más pisos cuando hay un montón de ellos vacíos».