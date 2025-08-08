El Principado quiere incorporar vivienda pública de alquiler para jóvenes en el plan del viejo HUCA

La Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, tal y como adelantó ayer EL COMERCIO en primicia, sacará en diciembre a ... licitación el nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Cristo-Buenavista con el objetivo de reordenar de una vez por todas, cuando se cumplen casi once años del traslado del HUCA a La Cadellada, los terrenos de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo. Por el camino, el Ejecutivo regional llevará a cabo las negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para dar luz sobre el futuro de la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, de su propiedad. Se trata de la pieza más grande de todo el puzzle y también una de las peor conservadas, lo que obligará, a priori, a una costosa demolición. Así, durante las conversaciones, al igual que ocurrió en el caso de La Vega, deberá fraguarse un acuerdo de compensación al ministerio que dirige Elma Saiz bien como pago en metálico o a través de aprovechamientos urbanísticos: viviendas.

En ese sentido, el ala más a la izquierda del Gobierno regional, IU-Convocatoria por Asturias, a los mandos de ese nuevo Plan Especial, ya se encuentra valorando la posibilidad de incluir en el diseño una porción de vivienda de alquiler asequible para jóvenes y universitarios, aprovechando que en los terrenos se va a ubicar el futuro Campus B de la institución académica, en régimen de concesión. Algo similar al proyecto que se está llevando a cabo en el solar de Peritos, en Gijón, y que aportaría una nueva bolsa de vivienda pública a la capital asturiana, que sufre cada vez mayor tensionamiento de un mercado inmobiliario muy cerca de sus máximos históricos.

Primero, eso sí, hay mucho trabajo por hacer y el tiempo no sobra. Es necesario recordar que la Seguridad Social ya se bajó en una ocasión de la operación del viejo HUCA y el mismo consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no deja de repetir en sus últimas intervenciones públicas que no se pueden permitir más errores en ese sentido.

Sólo vale llegar a buen puerto si no quieren protagonizar un nuevo fracaso que condenaría una vez a un barrio que ya lleva demasiados años esperando por un plan; y también a los terrenos, donde hasta la fecha únicamente se inició el proyecto de derribos en la parcela del Principado, pero que se ha visto suspendido temporalmente hasta que se despeje si es viable recuperar el edificio de los Hongos y se produzca el traslado del Centro de Sangre y Tejidos a Llanera. El Ejecutivo autonómico prevé iniciar en septiembre las negociaciones con la Tesorería, ya incorporada a la comisión mixta del viejo HUCA, y llegar a la fecha de adjudicación del PERI a un equipo redactor, que se prevé para marzo, con un acuerdo bajo el brazo. Después, entre 18 y 24 meses de redacción del documento y un presupuesto estimado de 400.000 euros.

Los grupos municipales ofrecieron diferentes lecturas de la noticia. Por un lado, el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, recordó que fue su grupo el que hace poco más de dos semanas presentó una propuesta de declaración institucional para reconducir la situación del viejo HUCA, reclamando al Principado incluir a la Tesorería, como titular de la Residencia, en la operación, y que la consejería de Ordenación del Territorio tramitase el plan especial. «Vemos con satisfacción que, pese al rechazo a nuestra proposición de declaración institucional o a las enmiendas que planteamos a la propuesta de IU en el Pleno, ese el camino que se anuncia ahora», afirmó el líder de la oposición.

Los derribos

Así, continuó, «sin buscar confrontaciones estériles, siendo exigentes con la administración responsable y con visión de futuro, se empieza a dibujar un futuro para una operación muy compleja, pero llamada a ser uno de los polos de transformación urbanística de Oviedo. Sólo falta, y nos consta que el Principado está trabajando en ello, acelerar al máximo los derribos para que los vecinos y vecinas dejen de ver esas ruinas que nos avergüenzan a todos», sentenció.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, calificó como una «magnífica noticia» que el proyecto contemple la construcción de vivienda pública. «Es una oportunidad estratégica para avanzar en un modelo de ciudad más justo e inclusivo, con un proyecto de ciudad universitaria con espacios públicos de calidad y soluciones reales al problema del acceso a la vivienda, que afecta especialmente a la juventud ovetense», aseguró.

La líder de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, añadió a la lista la incredulidad de su grupo municipal, tachando el anuncio de «nuevas promesas con plazos técnicamente correctos, pero con nula credibilidad política». «Los plazos a priori parecen razonables, pero no podemos obviar que están sujetos a diversos condicionantes como la negociación con la Tesorería, que podría alargar los tiempos, o la voluntad política que hasta ahora ha demostrado ser inexistente», declaró.