La Residencia del viejo HUCA, propiedad de la Seguridad Social. Mario Rojas

El Principado quiere incorporar vivienda pública de alquiler para jóvenes en el plan del viejo HUCA

Ordenación del Territorio estudia replicar el modelo de concesión de derechos de superficie del proyecto de Peritos en Gijón y prevé que los pisos sean también para estudiantes

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:28

La Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno del Principado de Asturias, tal y como adelantó ayer EL COMERCIO en primicia, sacará en diciembre a ... licitación el nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Cristo-Buenavista con el objetivo de reordenar de una vez por todas, cuando se cumplen casi once años del traslado del HUCA a La Cadellada, los terrenos de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo. Por el camino, el Ejecutivo regional llevará a cabo las negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para dar luz sobre el futuro de la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, de su propiedad. Se trata de la pieza más grande de todo el puzzle y también una de las peor conservadas, lo que obligará, a priori, a una costosa demolición. Así, durante las conversaciones, al igual que ocurrió en el caso de La Vega, deberá fraguarse un acuerdo de compensación al ministerio que dirige Elma Saiz bien como pago en metálico o a través de aprovechamientos urbanísticos: viviendas.

