El PSOE ofrece al gobierno de Canteli negociar un acuerdo para los presupuestos de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista ofreció este sábado al gobierno local, liderado por Alfredo Canteli, abrir una negociación para elaborar los presupuestos municipales de 2026 ... y que «sean lo mejor para Oviedo». El concejal Jorge García Monsalve sostuvo que el ofrecimiento es «sincero» para «alcanzar un acuerdo real, mesurable, con partidas concretas» y por tanto, pidió a los populares sentarse a hablar.

Los socialistas, según informó el edil, entregaron hace unos días a la concejala de Economía, Leticia González, un documento con sus prioridades. «Incluía políticas de vivienda, políticas sociales, medioambientales y movilidad o zona rural que para nosotros son prioritarias».

La puesta en marcha de un plan de vivienda es uno de los objetivos principales. El PSOE considera que el Ayuntamiento debe dotarse de un parque propio de pisos en alquiler asequible para contribuir a paliar uno de los principales problemas de la ciudadanía ovetense y en especial, de los jóvenes. «Creemos que hemos presupuestado un conjunto de iniciativas que serían muy positivas para la ciudad y su zona rural, y estoy seguro de que existe margen para la negociación», abundó García Monsalve.

Entre otras iniciativas, enumeró, la puesta en marcha de un plan de inversiones para la zona rural, «con financiación estable y participación vecinal a través de los distritos para mejorar infraestructuras, caminos, alumbrado y conectividad o un plan integral de juventud».

El acuerdo «es posible», aseguró el socialista, ya que «algunas de nuestras prioridades han sido asumidas por el propio equipo de gobierno como la compra de los suelos industriales de Loza de san Claudio y El Caleyo para un parque empresarial y tecnológico o el parque del Este».