El edil del PSOE Jorge García Monsalve y el portavoz, Carlos Fernández Llaneza. Mario Rojas

El PSOE ofrece al gobierno de Canteli negociar un acuerdo para los presupuestos de Oviedo

El principal grupo de la oposición prioriza incluir en las cuentas de 2026 un plan de vivienda y otro con inversiones para la zona rural

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:03

Comenta

El Grupo Municipal Socialista ofreció este sábado al gobierno local, liderado por Alfredo Canteli, abrir una negociación para elaborar los presupuestos municipales de 2026 ... y que «sean lo mejor para Oviedo». El concejal Jorge García Monsalve sostuvo que el ofrecimiento es «sincero» para «alcanzar un acuerdo real, mesurable, con partidas concretas» y por tanto, pidió a los populares sentarse a hablar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

