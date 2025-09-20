TUA denuncia al comité de empresa ante el SASEC al considerar «ilegal» la huelga

Un autobús, con el carte del servicio mínimo, a punto de recoger a varios usuarios en el centro de Oviedo.

Tercer día de huelga del servicio de transporte urbano en Oviedo. Después de dos jornadas de paro en pleno San Mateo marcadas por el distanciamiento entre los sindicatos y la empresa y la agresión a un autobús que resultó con una luna rota tras ser apedreado con viajeros dentro –y que nadie ha reclamado su autoría–, este sábado hubo nuevos pasos en el conflicto.

La empresa TUA ha llevado al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) la huelga al considerarla «ilegal» después de que el pasado mes de mayo, el comité de empresa, primero, y la asamblea luego, aprobara la instalación del sistema de seguridad DriveCam –uno de los motivos de los paros junto a la falta de aseos en las cabeceras de las líneas y el pago de horas extras en determinadas situaciones–. Para TUA, «la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados daña la credibilidad del comité a la hora de negociar, tras comprobar que cuando se llega a acuerdos, el comité no sólo no los cumple, sino que convoca nuevas huelgas por motivos pactados previamente». TUA insistió en que «no puede comprender que el comité de huelga haya convocado estos seis días de servicios reducidos –la segunda tanda será el 8,9 y 10 de octubre– por un asunto aprobado hace cuatro meses por todas las partes».

Los sindicatos que se sienten «muy animados y más unidos que nunca», lo confirmaron en palabras de Rebeca Centeno, de CSI: «Nos han puesto una denuncia al comité de empresa y nos veremos el miércoles en el SASEC».

Como cada día de huelga, a las cinco y media de la madrugada, de este sábado los miembros del comité de empresa, acudieron al polígono del Espíritu Santo para comprobar la salida de los servicios mínimos. Tras ello, la empresa TUA denunció que «la actuación de los piquetes ha impedido por primera vez la salida de los conductores que habían acudido a ejercer su derecho a trabajar».

Un hecho que los sindicatos negaron: «Nos pusimos un poco delante de los autobuses y enseguida, cuando vino la Policía, nos quitamos», declaró Centeno.

Según informó la compañía se cumplieron los servicios mínimos –del 42%– fijados por el Ayuntamiento; aunque lamentó que las movilizaciones hayan coincidido «con unos días especialmente relevantes para los viajeros y los turistas, como son las fiestas de San Mateo», provocando «molestias en los desplazamientos de decenas de miles de ovetenses, asturianos y visitantes».

TUA insistió en que «la seguridad es una prioridad operativa» y ha defendido la instalación del sistema DriveCam en los autobuses urbanos de Oviedo. Se trata, defendió, de un dispositivo «no invasivo, implantado en miles de vehículos en España, como en el transporte urbano de Avilés», y su incorporación «permitirá reducir los incidentes en más de un 30%».

En relación con la exigencia sindical de instalar aseos en las cabeceras de todas las líneas, TUA sostuvo que, pese a no existir obligatoriedad, ha mostrado sensibilidad con las demandas «y no comprende que se rechace utilizar servicios públicos ya disponibles» en lugares como el HUCA, Parque Principado, la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento o el Centro Asturiano.

