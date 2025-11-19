Los vecinos de La Florida, en Oviedo, denuncian la saturación del transporte público en las líneas E y F

«Las líneas de autobús urbano que dan servicio al barrio de La Florida, E y F, están saturadas. A veces no se cabe, literalmente; ... en ocasiones hay pasajeros que se quedan en tierra», denunció este miércoles la Asociación de Vecinos de La Florida a través de un comunicado. Según los residentes del barrio de Oviedo, «ya desde el año pasado la situación se vuelve insostenible en determinados horarios; el Ayuntamiento lo sabe, de hecho, los datos que manejamos son suyos».

Los vecinos afirmaron que, tal y como indica el informe municipal, entre 2019 y 2024 se han incrementado los pasajeros de la línea E en casi un 26% y los de la línea F, en un 47%. Esto, sin que se haya producido ningún aumento de las plazas disponibles.

«No sabemos a qué espera el Ayuntamiento para poner solución; saca a información pública un Plan de Movilidad Sostenible en el que se trata el tema del transporte público urbano mientras permite un grave deterioro en el servicio«, criticó la asociación.

En la reunión que «tuvimos la asociación de vecinos con el alcalde en agosto ya lo planteamos el problema y quedó en trasladar el problema a los redactores del plan», agregaron. Un plan «inconcreto en la toma de medidas para el transporte urbano» y que «nos condena a la espera de años para poner las primeras soluciones», aseveraron.