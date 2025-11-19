El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un autobús urbano en Oviedo. Alex Piña

Los vecinos de La Florida, en Oviedo, denuncian la saturación del transporte público en las líneas E y F

«No sabemos a qué espera el Ayuntamiento», advierten los usuarios, que exigen una solución

R. F.

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

«Las líneas de autobús urbano que dan servicio al barrio de La Florida, E y F, están saturadas. A veces no se cabe, literalmente; ... en ocasiones hay pasajeros que se quedan en tierra», denunció este miércoles la Asociación de Vecinos de La Florida a través de un comunicado. Según los residentes del barrio de Oviedo, «ya desde el año pasado la situación se vuelve insostenible en determinados horarios; el Ayuntamiento lo sabe, de hecho, los datos que manejamos son suyos».

