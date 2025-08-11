El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La pasarela peatonal que une los barrios de Ventanielles y Teatinos sobre el Bulevar de Santullano. Alex Piña

Vecinos de la zona este de Oviedo respaldan que se elimine la pasarela de Teatinos a Ventanielles

Consideran que la supresión del paso peatonal «eliminará barreras arquitectónicas» y comunicará mejor los barrios

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:00

A la espera de conocer el proyecto de reforma de la margen izquierda del Bulevar de Santullano, tras concluir el pasado año las obras ... de la primera fase, la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo ha comunicado a los vecinos de la zona este que está estudiando la posibilidad técnica de eliminar los puentes que atraviesan la actual antigua autopista en el área afectada por la reforma. Esto es, quitar la pasarela peatonal que une las calles Río Cares y Arancedo, entre Ventanielles y Teatinos, a la altura del centro comercial Los Prados, y su sustitución por pasos a nivel sobre la calle resultante. Una medida que, explicó ayer al colectivo Distrito Este, que representa a vecinos de Ventanielles, Teatinos y Guillén Lafuerza, respaldan convencidos de que «la supresión de los pasos elevados y su sustitución por pasos peatonales a nivel eliminan barreras arquitectónicas hoy innecesarias y comunican mejor los barrios, uno de los objetivos de dicha reforma».

