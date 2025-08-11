Vecinos de la zona este de Oviedo respaldan que se elimine la pasarela de Teatinos a Ventanielles Consideran que la supresión del paso peatonal «eliminará barreras arquitectónicas» y comunicará mejor los barrios

La pasarela peatonal que une los barrios de Ventanielles y Teatinos sobre el Bulevar de Santullano.

Susana Neira Oviedo Lunes, 11 de agosto 2025, 21:00 Comenta Compartir

A la espera de conocer el proyecto de reforma de la margen izquierda del Bulevar de Santullano, tras concluir el pasado año las obras ... de la primera fase, la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo ha comunicado a los vecinos de la zona este que está estudiando la posibilidad técnica de eliminar los puentes que atraviesan la actual antigua autopista en el área afectada por la reforma. Esto es, quitar la pasarela peatonal que une las calles Río Cares y Arancedo, entre Ventanielles y Teatinos, a la altura del centro comercial Los Prados, y su sustitución por pasos a nivel sobre la calle resultante. Una medida que, explicó ayer al colectivo Distrito Este, que representa a vecinos de Ventanielles, Teatinos y Guillén Lafuerza, respaldan convencidos de que «la supresión de los pasos elevados y su sustitución por pasos peatonales a nivel eliminan barreras arquitectónicas hoy innecesarias y comunican mejor los barrios, uno de los objetivos de dicha reforma».

La plataforma detalló este lunes a través de un comunicado que la retirada de la pasarela dejará paso –en lugar de los 180 metros actuales, más de 80 de ellos con planos inclinados–, a 90 metros lineales de recorridos del mismo nivel. Algo que beneficiaría especialmente a los mayores. En estos barrios conviven el mayor porcentaje de personas mayores de 70 años, «muchas de ellas con graves problemas de movilidad». También, que la supresión de los apoyos de dichos pasos elevados «haría utilizable la mediana actual de más de seis metros acercando los bordes de los barrios que actualmente separa la autopista». Y hay más, destacan: «Al eliminar el puente también se elimina el zócalo de apoyo y acceso que ocupa más de 1.500 metros cuadrados, ganándolo para integrar más zona verde en la zona liberando espacio para un centro de salud que ya está pidiendo ampliación». El Ayuntamiento adjudicó el pasado diciembre el proyecto de redacción del margen izquierdo a la ingeniería ovetense Incenersa, que ya diseño la glorieta, por 105.000 euros más IVA. Sale a concurso la reordenación del tráfico y pavimentación entre Ángel Cañedo y La Vega El Ayuntamiento ha sacado a concurso, por 157.000 euros, las obras de pavimentación y reordenación de tráficos en el tramo entre Ángel Cañedo y la antigua fábrica de armas de La Vega. Unos 375 metros de longitud con los que pretende «dar continuidad a la red de carriles bici e itinerarios peatonales en la zona» así como mejorar la calzada actual para vehículos en sendas calzadas. Según recoge el proyecto, «para ello se proyecta un carril bici que sustituya al arcén exterior de la calzada de entrada Oviedo y un camino peatonal en el actual arcén de la calzada de salida de la ciudad que conectará la calle Marcelino Fernández con la glorieta a la altura de Ángel Cañedo». En la actualidad, el firme presenta un alto nivel de desgaste, principalmente en la calzada de salida y ha perdido casi en su totalidad la capa de rodadura, aunque «por otro lado presenta buen estado estructural sin deformaciones ni roturas». Las empresas tiene hasta el día 28 para presentar sus ofertas.

