Vox Oviedo advierte del «abandono» de las instalaciones deportivas de El Cristo

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, se desplazó este martes hasta las instalaciones deportivas de El Cristo, dependientes del Principado ... , para denunciar el «estado de abandono y desorganización absoluta» que sufren. Desde el lugar, advirtió de las quejas de usuarios y empleados.

Según apuntó, la oficina de las instalaciones lleva cerrada desde el 18 de agosto, impidiendo la gestión de cursillos, bonos y altas y los monitores, en muchos casos, «fichan sin poder trabajar por falta de organización y horarios».

«No se han iniciado actividades, las reclamaciones no se contestan, el personal está desbordado, y los servicios básicos, como la sauna o las máquinas del gimnasio, llevan meses averiados», ahondó el diputado. A esta situación se suma la falta de control económico y organizativo. «Durante semanas el dinero de los cursillos se acumulaba en botes sin control, y los horarios del personal cambian sin aviso, con bajas que no se cubren y una plantilla desmotivada», apuntó.

«El Principado no puede seguir mirando hacia otro lado», advirtió, y comparó la situación de El Cristo con un «nuevo caso Perlora», un espacio público abandonado por «incompetencia y desidia».

Ante esta situación, el diputado pidió a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, que «deje de escudarse en los trabajadores y asuma su responsabilidad política». Vox exigirá en la Junta General una actuación inmediata para normalizar el centro de Oviedo, cubrir bajas, realizar reparaciones y asegurar el mantenimiento.