Vox Oviedo advierte del «abandono» de las instalaciones deportivas de El Cristo
El diputado Javier Jové denuncia que la situación del centro «es un nuevo caso Perlora» y pide al Principado que actué de inmediato
Oviedo
Martes, 7 de octubre 2025, 19:46
El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, se desplazó este martes hasta las instalaciones deportivas de El Cristo, dependientes del Principado ... , para denunciar el «estado de abandono y desorganización absoluta» que sufren. Desde el lugar, advirtió de las quejas de usuarios y empleados.
Según apuntó, la oficina de las instalaciones lleva cerrada desde el 18 de agosto, impidiendo la gestión de cursillos, bonos y altas y los monitores, en muchos casos, «fichan sin poder trabajar por falta de organización y horarios».
«No se han iniciado actividades, las reclamaciones no se contestan, el personal está desbordado, y los servicios básicos, como la sauna o las máquinas del gimnasio, llevan meses averiados», ahondó el diputado. A esta situación se suma la falta de control económico y organizativo. «Durante semanas el dinero de los cursillos se acumulaba en botes sin control, y los horarios del personal cambian sin aviso, con bajas que no se cubren y una plantilla desmotivada», apuntó.
«El Principado no puede seguir mirando hacia otro lado», advirtió, y comparó la situación de El Cristo con un «nuevo caso Perlora», un espacio público abandonado por «incompetencia y desidia».
Ante esta situación, el diputado pidió a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, que «deje de escudarse en los trabajadores y asuma su responsabilidad política». Vox exigirá en la Junta General una actuación inmediata para normalizar el centro de Oviedo, cubrir bajas, realizar reparaciones y asegurar el mantenimiento.
