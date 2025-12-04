Las ferias y conciertos ya llenan el calendario de Avilés durante el primer semestre de 2026

Alejandro L. Jambrina Avilés Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:08 Comenta Compartir

Se acerca el cierre del año y con el 2026 a la vuelta de la esquina Avilés puede presumir de tener cerrado buena parte de su calendario de ferias, congresos y conciertos para los primeros seis meses. De enero a junio ya hay varias fechas y eventos importantes confirmados y el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena volverá a ser el epicentro de este tipo de actividades que reunirán a miles de personas.

Conciertos

1 de enero: fiesta de fin de año

El primer evento confirmado es la fiesta de fin de año que se celebrará el 1 de enero y abrirá el calendario por todo lo alto. Ya en el mes de febrero Avilés inaugura un calendario de conciertos que este año está cargado de nombres de primer nivel, reivindicando de nuevo que la ciudad se está haciendo un nombre en el circuito de giras que los grandes artistas nacionales e internacionales llevan a cabo en nuestro país.

7 de febrero: Amaral

Así, el grupo Amaral será el primero en actuar en el pabellón de La Magdalena el 7 de febrero, un concierto para el que casi se han agotado todas las entradas.

9 de mayo: Dani Fernández

La siguiente cita musical del calendario de 2026 que se ha confirmado está la fecha será ya el 9 de mayo con el concierto de Dani Fernández, uno de los artistas más escuchados del momento y que seguro que tampoco tiene problemas en llenar el pabellón avilesino.

20 de junio: El Último de la Fila

Hay que saltar al mes de junio para apuntar en el calendario el siguiente concierto del año. Será el del mítico grupo El Último de la Fila que actuará también en el pabellón de La Magdalena el día 20 de este mes, sin duda una cita ineludible para los más nostálgicos y los amantes de la música de los años ochenta y noventa del siglo pasado.

26 de junio: Aitana

Tan solo unos días después, el 26 de junio de 2026, llegará a Avilés la gira de Aitana y el que será sin duda uno de los eventos más importantes del año. Por su puesto la artista catalana ya ha agotado todas las localidades y se espera que la ciudad se llene de fans de su música, lo que sin duda repercutirá muy positivamente en el comercio, la hostelería y los hoteles de la ciudad.

Ferias y eventos

Es muy probable que a lo largo del año se confirmen más conciertos y citas musicales en Avilés, pero por lo pronto el calendario de eventos se completa con otros tantos congresos y ferias que recalarán también en el pabellón de La Magdalena, la mayoría repiten tras el éxito de ediciones anteriores.

Del 23 al 25 de febrero: Salenor

Es el caso de Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte que ya tiene fecha confirmada y se celebrará en el recinto ferial avilesino del 23 al 25 de febrero. El salón ya tiene abiertas las inscripciones y espera volver a reunir 1.400 marcas y atraer a más de 9.000 profesionales. Volverá a acoger, además, la celebración de los concursos Corjamón y Mejor Bombón Artesano, que son ya citas fijas.

Del 13 al 15 de marzo: Nortur

También repite en Avilés una cita importante como el Salón de turismo del Norte (Nortur), organizado por la Cámara de Comercio de Avilés. En este caso se celebrará del 13 al 15 de marzo y reunirá en La Magdalena a profesionales del sector que darán a conocer las últimas tendencias en turismo.

10, 11 y 12 de abril: Feria de Desembalaje

Tampoco puede faltar en el calendario de 2026 la Feria de Desembalaje de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, que regresará a Avilés los días 10, 11 y 12 de abril, después de recalar en la ciudad este mismo mes de diciembre.

18 y 19 de abril: Salón del Manga

Por último, el Salón del Manga de Asturias ha vuelto a confirmar que se celebrará en Avilés y lo hará igualmente en La Magdalena los días 18 y 19 de abril.