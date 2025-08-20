Asturias sigue bailando al ritmo de festivales

Isabel Gómez Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:44 Comenta Compartir

Aún queda verano, lo que significa que aún quedan festivales de música por disfrutar. Sin ir más lejos, este fin de semana hay cuatro grandes citas en Asturias para cantar y bailar con música en directo.

21 -24 de agosto Laviana El Regodón

La primera, pues comienza este jueves, día 21, es el festival El Regodón, antesala y complemento del Descenso Folklórico del Nalón, que se celebrará el sábado en Laviana.

Durante cuatro días, El Regodón ofrecerá conciertos gratuitos y buen número de actividades lúdicas y culturales para todos los públicos.

El recinto del festival abre este jueves a las 18.30 horas y Los Gascones actuarán a las 20 y 21.30 horas. Les seguirán el grupo A3 y Los Berrones, actuación estelar de la noche.

Para el viernes están previstas las actuaciones de Juanillous Blus Probes y el beatboxerGrison. El día del Descenso, la música estará a cargo de Manny Calavera y DJ Faby. Ya el domingo, la música estará a cargo de Vicente Díaz, uno de los artistas más populares de la música asturiana, Infames, Silvia Joyanes y Cassettres, que cerrarán el festival.

22 - 24 de agosto Arriondas Riverland

Arriondas, por su parte, será referencia nacional para los aficionados a la música urbana. Judeline, Agusfortnite2008+Stiffy, Albany, Ardo440, Barry B, BB Trickz, Bon Calso, D Valentino y Disobey son algunos de los artistas que se subirán al escenario del Riverland, que se celebrará entre el viernes 22 y el domingo 24.

22 - 23 de agosto Playa Madre, Caravia Finde Grande

También el viernes, a las 18 horas, comenzará el Finde Grande en Playa Madre, en Caravia. La Fuga, Ultraligera, Colectivo Panamera, Carlos Ares, Puño Dragón y Lorreine son algunos de los nombres del cartel anunciado para los días 22 y 23 de agosto.

22 - 24 de agosto Puerto de Vega Unirock

En el Occidente de Asturias, por su parte, bailarán a ritmo de rock. Será en Puerto de Vega, que entre los días 22 y 24 celebran una nueva edición del festival Unirock.

Los conciertos del sábado, día grande, vuelven a su ubicación tradicional en la explanada del muelle y estarán encabezados por Barón Rojo y RAGE, la primera banda extranjera que actúa en este festival, que adquiere así una nueva dimensión. Actuarán también La Morgue, Blues and Decker y Blister, que animará la sesión vermú de este día (12 horas). A las 16 horas, además, habrá un tributo al rock por las calles de Puerto de Vega.

Talleres, actividades culturales, food-trucks y una segunda sesión vermú musical el domingo completan el programa.