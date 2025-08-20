Asturias sigue bailando al ritmo de festivales
El Regodón de Laviana, Riverland en Arriondas, el Finde Grande en Caravia y Unirock en Puerto de Vega son las grandes citas musicales del fin de semana en el Principado
Gijón
Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:44
Aún queda verano, lo que significa que aún quedan festivales de música por disfrutar. Sin ir más lejos, este fin de semana hay cuatro grandes citas en Asturias para cantar y bailar con música en directo.
-
21 -24 de agosto Laviana
El Regodón
La primera, pues comienza este jueves, día 21, es el festival El Regodón, antesala y complemento del Descenso Folklórico del Nalón, que se celebrará el sábado en Laviana.
Durante cuatro días, El Regodón ofrecerá conciertos gratuitos y buen número de actividades lúdicas y culturales para todos los públicos.
El recinto del festival abre este jueves a las 18.30 horas y Los Gascones actuarán a las 20 y 21.30 horas. Les seguirán el grupo A3 y Los Berrones, actuación estelar de la noche.
Para el viernes están previstas las actuaciones de Juanillous Blus Probes y el beatboxerGrison. El día del Descenso, la música estará a cargo de Manny Calavera y DJ Faby. Ya el domingo, la música estará a cargo de Vicente Díaz, uno de los artistas más populares de la música asturiana, Infames, Silvia Joyanes y Cassettres, que cerrarán el festival.
-
22 - 24 de agosto Arriondas
Riverland
Arriondas, por su parte, será referencia nacional para los aficionados a la música urbana. Judeline, Agusfortnite2008+Stiffy, Albany, Ardo440, Barry B, BB Trickz, Bon Calso, D Valentino y Disobey son algunos de los artistas que se subirán al escenario del Riverland, que se celebrará entre el viernes 22 y el domingo 24.
-
22 - 23 de agosto Playa Madre, Caravia
Finde Grande
También el viernes, a las 18 horas, comenzará el Finde Grande en Playa Madre, en Caravia. La Fuga, Ultraligera, Colectivo Panamera, Carlos Ares, Puño Dragón y Lorreine son algunos de los nombres del cartel anunciado para los días 22 y 23 de agosto.
-
22 - 24 de agosto Puerto de Vega
Unirock
En el Occidente de Asturias, por su parte, bailarán a ritmo de rock. Será en Puerto de Vega, que entre los días 22 y 24 celebran una nueva edición del festival Unirock.
Los conciertos del sábado, día grande, vuelven a su ubicación tradicional en la explanada del muelle y estarán encabezados por Barón Rojo y RAGE, la primera banda extranjera que actúa en este festival, que adquiere así una nueva dimensión. Actuarán también La Morgue, Blues and Decker y Blister, que animará la sesión vermú de este día (12 horas). A las 16 horas, además, habrá un tributo al rock por las calles de Puerto de Vega.
Talleres, actividades culturales, food-trucks y una segunda sesión vermú musical el domingo completan el programa.
