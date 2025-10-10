Planes en Asturias: música y arte para exprimir el puente de octubre

Isabel Gómez Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 10:57 | Actualizado 11:08h. Comenta Compartir

Música y arte para todos y en todas partes. La agenda cultural y de ocio de Asturias para este puente del Pilar está repleta de conciertos, festivales y espectáculos que no olvidan la danza ni otras artes.

Gijón

Gijón concentra gran parte de la oferta musical y artística de estos días. La sala Albéniz acoge este viernes 10 los primeros directos de la nueva edición del ciclo Vibra Mahou y el Teatro de la Laboral inicia su programación de octubre con un monólogo de Hovik, al que seguirán el espectáculo de flamenco de Vicente Amigo (sábado 11) y la sorprendente puesta en escena del mago Dakris (domingo 12).

También abrá música en el cámping de Deva, que celebra una nueva edición de RockIn' Gijón Weekender. The Doel Brothers, Peter & The Wolves, Roy Thompson y The Howlin' Ramblers son algunos de los grupos que actuarán desde este viernes hasta el domingo.

Además, Danza Xixón continúa desarrollando su extenso programa de espectáculos en distintos espacios de la ciudad y el Teatro Jovellanos se abrirá el domingo para la representación de 'La gramática', protagonizada por María Adánez. Por su parte, el Museo Evaristo Valle de Somió inaugurará este 12 de octubre una exposición fotográfica de Roberto Molinos en la que enfrente un pueblo burgalés al mundo entero.

Oviedo

La música y los bailes tradicionales animáran las mañanas de este puente festivo en el casco antiguo de Oviedo. A las 11.30 y 14.30 horas actuarán la Agrupación Folklórica Cultural La Inmaculada (sábado), el Grupo de Baile Centro Asturiano (domingo) y la Agrupación Folklórica a Media Legua (lunes).

El domingo, además, la Banda de Música Ciudad de Oviedo abrirá el ciclo Conciertos de Otoño en el Auditorio Príncipe Felipe. Será a las 19 horas.

Avilés

La oferta musical de Avilés también abraza estilos y públicos diversos. Este viernes, cinco grupos asturianos actúan en la plaza de Pedro Menéndez en el marco de 'Avilés suena bien', mientras que para el sábado la agenda incluye una doble cita.

Por un lado, el VII Encuentro Miranda en Clave de Sol, que tendrá lugar en la Casa de Cultura (19.30 horas) y contará con las actuaciones de Ensemble Vocal Gijón y el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo. Por otro, Hippies and Cowboys, que hace días que colgaron el cartel de 'no hay entradas', actuarán el sábado en el marco del Factoría Sound.

Más Asturias

La música y la oferta cultural y artística no acaba en la oferta de las grandes ciudades de Asturias. De hecho, hay varias propuestas para disfrutar este puente en otros rincones del Principado.

Una de ellas es el IV Festival Blues de Asturias, que comienza este viernes en la plaza Alfonso X El Sabio de Luarca con las actuaciones gratuitas de The Soulers (21 horas) y Chino Swingslide (23). La música continuará el sábado durante todo el día (Blues & Kids, Cimarrón, Juanma Montero, Ladies in Blues, Blues Company, Kid Carlos Band) y el domingo, animando la sesión vermú (Blues & Kids y Emma Black). Para aumentar el atractivo de la cita, restaurantes de Valdés ofrecerán estos días un menú blusero-sureño.

Otra de ellas tendrá como escenario el Parque Jovellanos de Mieres, donde se desarrollará el XII Ochobre Folk desde este viernes hasta el domingo. Es programa incluye música y bailes tradcionales, cantares de chigre, conciertos, charlas, talleres, juegos y actividades infantiles, entre otras actividades.

Y una última propuesta: la Noche Blanca de Pravia, que se celebra este viernes y ofrece visitas guiadas, presentaciones de libros, talleres y la exposición 'Mujeres Invisibles en la Historia del Arte'.

Como ven, música y arte para todos los gustos.

