Un puente de octubre lleno de sabor: todos los planes gastronómicos del fin de semana en Asturias

Isabel Gómez Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 12:21

Quien crea que las fiestas y celebraciones populares son cosa del verano, que destierre la idea. La agenda de ocio que ofrece Asturias para este segundo fin de semana de octubre, puente festivo en el Principado y otras cuatro regiones españolas, está tan repleta de planes como cualquier semana de julio o agosto. Sirva como muestra el extenso capítulo gastronómico anunciado para estos días.

10 - 12 de octubre Cangas del Narcea y Pesoz, de vinos

Cangas del Narcea celebra este fin de semana su XXIII Fiesta de la Vendimia. Catas y degustaciones de vinos DO Cangas serán el principal reclamo de una programación que incluye también un mercado artesano, charlas, juegos infantiles y actuaciones musicales. Con todo, las actividades que cada año congregan más público son la representación de la pisa tradicional de la uva (sábado, 19.30 horas) y el Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas que, además de nombrar nuevos cofrades de Honor y de número, celebrará su hermanamiento con la Cofradía del Torto de Maíz de Oviedo.

También en Pesoz, concejo adscrito a la DO Vino de Canas, se celebrará este fin de semana su historia vinícola. Será en el marco de la Festa del Viño, que tendrá lugar el sábado.

9 - 19 de octubre Gijón y Llanes apuestan por la sidra

Si en el Suroccidente se festeja el vino, en Gijón se rinde tributo a la sidra con una nueva edición de 'Gijón de sidra'. Del 9 al 19 de octubre, un total de 34 sidrerías y 13 llagares de distintos barrios y parroquias invitan a degustar la tradicional bebida asturiana acompañada de una cazuela pensada para la ocasión.

También Llanes invita a compartir unas sidras. Será el sábado, en la zona de la playa del Sablón, donde a las 11.30 horas comenzará el Día de Sidras. A mediodía habrá una degustación de la popular bebida, tanto casera como comercial, seguida de una master class de escanciado impartido por la campeona Laura Ovín. Un amagüestu con castañas y sidra del duernu y varias actuaciones musicales pondrán el broche a la jornada a partir de las 18 horas.

9 -13 de octubre La manzana, una fiesta en Villaviciosa

En Villaviciosa, capital de la Comarca de la Sidra, se han programado más de medio centenar de actividades con motivo del Festival de la Manzana, que tendrá lugar entre los días 9 y 13. Mercados y exposiciones, charlas, talleres y actuaciones musicales son algunas de las propuestas; entre ellas destacan el concurso ideado para encumbrar la mejor tarta de manzana y el gran desfile de carrozas.

10 - 13 De cervezas en Morcín y Siero

Quienes frente al vino y la sidra prefieran la cerveza, tienen una doble cita estos días. Por un lado, el Seronda Fest. Una veintena de elaboradores de cerveza artesana se darán cita a partir de las 11.30 horas del sábado en Llugar de Riba, en La Foz de Morcín, para ofrecer sus productos, además de comida casera, cuya degustación se amenizará con música.

Por otro, el Oktoberfest de Pola de Siero. Del 10 al 13, la plaza de abastos será el lugar de encuentro de quienes quieran disfrutar de una cerveza, comida tradicional alemana y música en directo. El recinto estará abierto de 18 horas a 3 de la madrugada, salvo el lunes, que cerrará a las 23 horas. Esta cita tiene su réplica en Lugones, donde este fin de semana se clausurará el Oktoberfest Asturias.

11 - 12 de octubre Queso y miel en Cangas de Onís

El queso y la miel vuelven a ser protagonistas de fin de semana en Cangas de Onís, que ha programado numerosas actividades en torno a estos productos a lo largo de todo el mes de octubre. Así, el sábado tendrá lugar el hermanamiento de la Cofradía del Queso Gamonéu y la Cofradía del Vino de La Rioja (Ayuntamiento, 13 horas), mientras que el domingo se celebrarán el LXXXIV Concurso-Exposición de los Quesos de los Picos de Europa y la XXXVIII Feria de la Miel del Oriente de Asturias. Su oferta se completará con una demostración de cocina de queso Gamonéu, una cata maridaje de queso con Vino de Cangas, actividades infantiles, música y una exhibición de juegos tradicionales. La cita tendrá lugar en la plaza Camila Beceña a partir de las 10 horas.

11 - 12 de octubre Más miel en San Martín del Rey Aurelio

La miel también será protagonista este fin de semana en San Martín del Rey Aurelio, donde los días 11 y 12 se celebrará una nueva edición de la feria dedicada a este producto. La cita, en la que partirán una veintena de productores de Asturias, Palencia y León, lugar en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio y se podrá visitar de 10 a 20 horas el sábado y de 10 a 16 horas el domingo.

En el marco de esta feria (la única de Asturias, junto a la de Boal, dedicada íntegramente a la miel) se celebrarán las II Jornadas Apícolas, con conferencias que abordarán cuestiones relevantes para el sector.

12 de octubre Mercadón de otoño en Grado

Además de los mercados habituales, entre los que estos días es encuentra el Mercado Artesano y Ecológico de la Plaza Mayor de Gijón, este 12 de octubre se podrá visitar el gran Mercadón de Otoño de Grado, que llenará el parque Manuel Pedregal de 10 a 15 horas.

Además de ofrecer una amplia gama de productos agroalimentarios asturianos, contará con animación musical a cargo de la Banda de Gaitas La Veiga'l Cubia.