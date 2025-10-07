Fiesta de la Vendimia en Cangas del Narcea 2025: toda la pogramación

Preparativos para representar la pisada tradicional de la uva en una pasada edición de la Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea.

I. G. Martes, 7 de octubre 2025, 11:18 | Actualizado 11:43h. Comenta Compartir

Tres días para compartir, celebrar y dar a conocer el Vino de Cangas. Así es la Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea, que tendrá lugar entre los días 10 y 12 de octubre.

Un mercado artesano, catas y degustaciones de vino y productos tradicionales, charlas, actuaciones musicales, juegos y talleres infantiles (requieren inscripción) son algunas de las actividades del extenso programa previsto. Entre todas, destacan dos: el Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas, que tendrá lugar el sábado tras el colorido desfile por el centro urbano (12.30 horas); y la pisada tradicional de la uva, que se representará el mismo sábado en el patio del Ayuntamiento después de que una comitiva encabezada por el carro del país tirado por bueyes marche por el corazón de la villa (19.30 horas).

La inauguración oficial de esta XXIII Fiesta de la Vendimia de Cangas tendrá lugar el viernes a las 19.30 horas, aunque el programa se abrirá por la mañana con las I Jornadas 'El fascinante mundo del vino'. Lluis Tolosa, José Luis Murcia y Joaquín Gálvez hablarán sobre el pasado, presente y futuro del Vino de Cangas y también sobre enoturismo. Estas charlas tendrá lugar de 11 a 14 horas en la Casa de Cultura.

Programación completa

Viernes, 10 de octubre 11 - 14 horas, Casa de Cultura: I Jornadas 'El fascinante mundo el vino'.

18 - 23 horas, Espacio Antón Chicote en el patio del Ayuntamiento: Degustación y venga de vino DOP Cangas.

18 - 21 horas, plaza La Oliva: Mercado Artesanos de Vendimia, música y actividades infantiles (taller de pintura con vino, 17 horas; taller de porta uvas de la suerte, 18.30 horas; taller de vinorama, 20 horas).

17 - 21 horas, patio del Ayuntamiento: ludoteca infantil

19.30 horas, patio del Ayuntamiento: Inauguración oficial de la Fiesta de la Vendimia. Entrega de la Cepa de Oro y distinción especial. Acto de Hermanamiento del Ayuntamiento de Cangas del Narcea con el Concello de Meis.

20.30 horas, Casa de Cultura: Hermanamiento de la Cofradía del Vino de Cangas con la Cofradía del Toro de Maíz de Oviedo.

21 horas, patio del Ayuntamiento: Concierto 'Perdizes'

21 horas: Pasacalles de la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea

Sábado, 11 de octubre 11- 21 horas, plaza La Oliva: Mercado Artesanos de Vendimia, música y actividades infantiles (primera parte del taller de grabado de llavero/colgante con racimo de uva con la divulgadora científica Quimi, 11 horas; gymkana de códigos QR para fmilias, 12.30 horas; segunda parte del taller de grabado de llavero/colgante con racimo de uva, 17 horas; taller de pintura de botellas y vasos de vino, 18 horas; taller de pigmentación, emociones y cambios de color en un racimo, 19 horas).

11.30 horas: Desfile de la Cofradía del Vino de Cangas.

11 - 23 horas, patio del Ayuntamiento: Degustación y venta de Vino DOP Cangas.

11 - 14 y 17 horas, plaza La Oliva: Demostración y talleres para niños y adultos de torneado a cargo de Verónica Rodríguez, de Cerámica Negra de Llamas de Mouro.

12 horas, Auditorio del Ayuntamiento: Cata de Vinos DOP Rías Baixas y DOP Canga. Auditorio del Ayuntamiento. Requiere inscripción a través del correo electrónico dopcangasfiestavendimia@gmail.com y un coste de 10 euros.

12.30 horas, Teatro Toreno: Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas.

13.30 horas, patio del Ayuntamiento: actuación musical de 'Los Cuádriceps'.

13.30 horas, patio del Ayuntamiento: ludoteca.

18 horas, Auditorio del Ayuntamiento: Cata maridaje de Vino DOP Cangas y Chosco de Tineo. Requiere inscripción a través del correo electrónico dopcangasfiestavendimia@gmail.com y un coste de 10 euros.

19.30 horas, patio del Ayuntamiento: Pisada tradicional de la uva. El desfile saldrá del Ayuntamiento, recorrerá varias calles de la villa y volverá a la Casa Consistorial para la representación.

21 horas, patio del Ayuntamiento: tardeo con 'D'Rumba'.

Domingo, 12 de octubre 11- 19 horas, plaza La Oliva: Mercado Artesanos de Vendimia, música y actividades infantiles (primera parte del taller de grabado de llavero/colgante con racimo de uva con la divulgadora científica Quimi, 11 horas; carrera de vinocromos, 12.30 horas; segunda parte del taller de grabado de llavero/colgante con racimo de uva, 17 horas; taller de arte con corchos, 18.30 horas.)

11 horas, patio del Ayuntamiento: Degustación y venta de Vino DOP Cangas.

11 - 14 y 17 - 19 horas, plaza La Oliva: Demostración y talleres para niños y adultos de torneado a cargo de Verónica Rodríguez, de Cerámica Negra de Llamas de Mouro.

12 horas, patio del Ayuntamiento: Entrega de galardones Uva Verde, Uva Madura y Artesano Mayor.

13.30 horas, patio del Ayuntamiento: música con 'Los Buscavidas'

18 horas, Auditorio del Ayuntamiento: cata madridaje de Vino DOP Cangas con Queso Casín. Requiere inscripción a través del correo electrónico dopcangasfiestavendimia@gmail.com y un coste de 10 euros.

Actividades en el Museo del Vino

Durante estos tres días, además, el Museo del Vino de Cangas abrirá sus puertas de forma gratuita. Las visitas, que pueden acompañarse con una copa de Vino DOP Cangas, podrán realizarse de 11 a 14 horas por las mañanas y de 16.30 a 19 horas por las tardes.

Además, sábado y domingo a mediodía habrá una vendimia infantil y una visita teatralizada. Recomendada a partir de 5 años, es imprescindible inscribirse (en el teléfono 984 497 009 o el correo museodelvino@ayto-cnarcea.es).

Y para los adultos, el viernes a las 18 horas y el sábado y domingo a las 11.30 horas se celebrará una cata de vino DOP Cangas con productos locales comentada por Joaquín Fernández, vicepresidente de la Asociación de Museos del Vino de España. Para participar en esta actividad, que tiene un coste de 14 euros, es imprescindible formalizar inscripción previa en el teléfono 984 497 009 o el correo electrónico museodelvino@ayto-cnarcea.es.

Pesoz celebra el sábado la Festa del Viño Pesoz, otro concejo adscrito a la DOP Cangas, también celebra este fin de semana su tradición vinícola. Lo hará con la XVII Festa del Viño, que tendrá lugar el sábado 11. La jornada comenzará en torno a las 11.30 horas con la apertura del mercado tradicional instalado en el parque. A las 13.30 horas está previsto el XVII Concurso de Cata Popular de Vinos del Concejo de Pesoz y la degustación popular. Y por la tarde, habrá teatro y música.