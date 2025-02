Calvo sobre Podemos: «Es un problema de para qué se está en política»

Paula De las Heras Madrid Jueves, 18 de febrero 2021, 10:41 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

La relación entre el PSOE y Unidas Podemos pasa, probablemente, por su momento más delicado desde que ambos decidieron en noviembre de 2019 formar un Gobierno de coalición y la tensión se hace evidente en las declaraciones de unos y otros. La vicepresidenta Carmen Calvo ha llegado cuestionar hoy que su socio entienda siquiera «para qué o por qué se está en política. »

En una entrevista en la Ser, la número dos del Ejecutivo ha censurado primero la actitud del portavoz de la formación minoritaria del Ejecutivo, Pablo Echenique, que ayer alentó a través de Twitter las protestas callejeras en distintos puntos del país por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento de terrorismo con el agravante de reincidencia y por injurias contra la Corona y las Fuerzas y Cuerpos y de Seguridad. Y ha recordado que uno se debe siempre la «responsabilidad de su cargo».

«Una cosa es defender la libertad de expresión y otra diferente -ha reprochado- es alentar una situación en la que vimos heridos, detenidos, hay una investigación abierta... Eso es inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos», ha reprochado. «La convivencia -ha añadido a continuación- depende del cumplimiento de las normas. Se llama seguridad jurídica, que es un valor superior de la Constitución, tan importante como la libertad, la igualdad, la el derecho a la participación o la libertad de conciencia. Y esto es muy progresista y muy de izquierdas decirlo».

Calvo ha recordado que el Gobierno pretende abordar una reforma del Código Penal en lo que afecta a los delitos relacionados con los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión pero ha dejado claro que su posición no es la de Unidas Podemos, que apuesta directamente por la derogación de buena parte de ellos, también el enaltecimiento del terrorismo. «La libertad de expresión no puede amparar la promoción de delitos y actitudes violentas. No se puede jalear lo que acaba en odio y en violencia. Esto parece una cuestión de sanidad democrática», ha remarcado.

Las críticas a su socio, en todo caso, no se han circunscrito únicamente a este asunto. En varias ocasiones ha insistido en que no le preocupan las discrepancias sino «las formas», es decir, que se aireen las discusiones. Incluso ha alegado que al ciudadano no le interesa saber todo lo apuntado sobre el proceso de elaboración de las leyes sino cuál es la solución que se le ofrece y luego decidir con su voto si está o no de acuerdo. Pero en lo que se ha mostrado especialmente dura es en su aproximación al asunto que, en estos momentos, más enfrenta al Gobierno: las leyes de igualdad.

Incoherencia

Calvo ha recriminado a Unidas Podemos que este martes no votara a favor de la proposición de ley socialista sobre igualdad de trato. «Me parece incoherente estar trabajando (desde el Ministerio de Igualdad) en una legislación LGTBi, a la que calculo que le queda poco tiempo para estar terminada y que va a arropar a ese colectivo -ha dicho- y que cuando se está haciendo una legislación que abarca artículo 14 de la Constitución, sobre la no discriminación por cuestión de raza, sexo o religión, que ese partido no esté allí». «Es -ha insistido- un problema de coherencia, de por qué se está en política y para qué se está en política».

La formación de Iglesias acusa a la vicepresidenta de no haber asumido que ya no tiene las responsabilidades en materia de Igualdad y le acusa de boicotear la 'ley trans' elaborada por el Ministerio de Irene Montero, que divide al movimiento feminista con su apuesta por la autodeterminación de género. La paralización de esa norma y el hecho de que los socialistas llevaran en cambio al Congreso su iniciativa, la llamada 'ley Zerolo', es lo que desató las hostilidades más recientes.

Calvo lleva días ignorando por completo la citada 'ley trans', como si no formara parte del paquete de medidas que el Ejecutivo tenía previsto aprobar este año. Y hoy ha vuelto a hacerlo. Pero además, ha insistido en reivindicar la autoridad del PSOE en la materia. «Todas las leyes de igualdad las ha hecho el PSOE. Todas. Todas nos las ha recurrido la derecha ante el Tribunal Constitución y todos los recursos los hemos ganado -ha presumido-. Es la historia indiscutible e irrebatible. Y por mucho Gobierno de coalición que haya, siguen siendo leyes muy importantes para nosotros».