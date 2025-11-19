El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la UCO terminan el registro efectuado este pasado viernes en Donostia. Orka Estrada

La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

La UCO revela que Paqui Muñoz, la mujer de Cerdán, fue contratada en una de las empresas de San Sebastián investigadas

Oskar Ortiz de Guinea
Melchor Sáiz-Pardo

Oskar Ortiz de Guinea y Melchor Sáiz-Pardo

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El último informe de la UCO, elaborado tras los registros realizados en las cooperativas donostiarras Noran y Ercolan, pone el foco en el entramado ... familiar del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según concluye la investigación, el expolítico de Milagro y su «entorno familiar» presuntamente se beneficiaron de Servinabar, la constructora del empresario elgoibartara Antxon Alonso, 'el Guipuchi' –la cual se habría visto favorecida a su vez con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS)–, mediante alquileres de casas, una tarjeta de crédito y el cobro de nóminas. Varias de estas habrían sido abonadas por las dos cooperativas domiciliadas en Donostia que fueron registradas por agentes de la Guardia Civil el pasado viernes y que recibían fondos de Servinabar, según expone la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

