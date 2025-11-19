La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

El último informe de la UCO, elaborado tras los registros realizados en las cooperativas donostiarras Noran y Ercolan, pone el foco en el entramado ... familiar del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según concluye la investigación, el expolítico de Milagro y su «entorno familiar» presuntamente se beneficiaron de Servinabar, la constructora del empresario elgoibartara Antxon Alonso, 'el Guipuchi' –la cual se habría visto favorecida a su vez con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS)–, mediante alquileres de casas, una tarjeta de crédito y el cobro de nóminas. Varias de estas habrían sido abonadas por las dos cooperativas domiciliadas en Donostia que fueron registradas por agentes de la Guardia Civil el pasado viernes y que recibían fondos de Servinabar, según expone la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

De acuerdo al citado informe, de 227 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, Paqui, estuvo contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran, periodo en el que percibió un total de 9.500 euros en cinco transferencias. A este respecto, se incluye una copia de un correo electrónico intervenido en la sede de Servinabar durante el registro realizado el pasado 10 de junio. En este documento, fechado el 26 de marzo de 2018 («un día antes de realizarse el primero de los pagos a Francisca Muñoz»), la gestoría en la que está domiciliada Noran, en la calle Portuetxe del barrio de Igara, «envió a Antxon, bajo el concepto de 'Paqui'» un contrato laboral entre Noran y la esposa de Cerdán, así como el recibo correspondiente a la primera de sus nóminas (marzo de 2018). El email está enviado desde la cuenta del hermano de la gerente de esta asesoría.

El citado contrato indica que Paqui se incorporaba a la cooperativa como «socio trabajador» hasta el 31 de agosto de 2018, fecha en la que expiraba su vínculo laboral, aunque el último pago que consta a la UCO es del 27 de julio. Su función, según se señalaba, era «realizar el trabajo y las funciones que se le encomienden». En este sentido, los investigadores sitúan a Servinabar como «el principal origen de los fondos de la cooperativa» que Antxon Alonso y Koldo García constituyeron en 2015. Los agentes cifran en 647.332 euros la cuantía que Noran percibió desde la firma de Pamplona.

Asimismo, el dosier policial asegura que la hermana de Cerdán, Belén, «recibió de Servinabar entre febrero y junio de 2020 un total de 22.324,51 euros», repartidos en seis pagos de 3.995,72, 4.017,42, 4.017, 67, 3.846,94, 3.978,63 y 2.468,13 euros. Es decir, «un ingreso medio (para la trabajadora)de 3.720,75 euros mensuales» hasta el 29 de junio de 2020, fecha de la última transferencia.

A partir de ese mes de junio de 2020 –con una antigüedad reconocida desde el día 1, según la investigación policial–, Belén Cerdán habría pasado a estar contratada por Erkolan, «que se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025». Como prueba de esto, los agentes adjuntan una copia de una nómina de la hermana del exdirigente socialista enviada a través de un correo electrónico a Antxon Alonso por la responsable de la asesoría en la que están domiciliadas las dos cooperativas donostiarras, en la calle Portuetxe del barrio de Igara. En el citado email, la gestora informa asimismo a 'el Guipuchi' sobre los costes empresariales que supondría a Erkolan la contratación anual de Belén Cerdán: «3.133 euros mensuales en 12 pagas».

Según la UCO, «Servinabar habría continuado asumiendo los costes de la contratación de Belén Cerdán por parte de Erkolan, transfiriéndole a la cooperativa un total de 367.290,63 euros entre julio de 2020 y mayo de 2025», fecha en la que estalló el 'caso Cerdán' y la presunta relación entre el exsocialista navarro y el empresario de Elgoibar. La UCO precisa que no puede cuantificar «qué parte de esta cantidad» habría recibido la hermana de Santos Cerdán «hasta que no se cuente con la información bancaria de la cooperativa».

En realidad, el vínculo entre Servinabar y Erkolan habría comenzado en diciembre de 2015 –al poco de la constitución de la constructora–, ya que ese mes de diciembre la UCO recoge sendos pagos de 151,25 euros y 665,50 euros a Erkolan. Desde el primer día hasta el pasado mayo, se habrían transferido un total de 379.557,98 euros. El 96,77% de esta cantidad, durante el periodo al que se atribuye la contratación de Belén Cerdán.

«Del mismo modo», la UCO concluye que el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, hermano de su mujer, estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.

Aunque Antxon Alonso aseguró en sede judicial que nunca se llegó a completar la transferencia, la UCO sostiene en este último informe que Santos Cerdán se hizo con el 45% de Servinabar, al haber comprado 1.350 acciones por valor de 6.000 euros, según las escrituras de compraventa halladas en el registro que los agentes practicaron en el domicilio particular del elgoibartarra en el municipio vizcaíno de Elorrio.

Los investigadores también consideran probado que Cerdán y su entorno familiar «habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar», cuyo último pago fue efectuado el 19 de febrero de 2024, la víspera justo de la detención de Koldo. «Los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros», detalla la UCO.

Por último, la UCO señala que «Servinabar habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 euros en favor de Cerdán, pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste» en la capital española desde agosto de 2018 a noviembre de 2019 por importe de 44.645,26 euros. Además, apunta que Servinabar también se hizo cargo de «la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros».