El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras, comparece en el acto de inicio político de ERC. Efe

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

Esquerra presiona a los socialistas para que apoyen su propuesta fiscal: amenaza con no negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:30

Esquerra Republicana registrará hoy en el Congreso una proposición de ley, que tiene por objetivo permitir que el Govern pueda recaudar el IRPF en ... su totalidad. Esta iniciativa legal incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la Ley de cesión de tributos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  6. 6 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  7. 7 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  8. 8

    Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón
  9. 9 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  10. 10 «Estando en Londres estás en el mundo entero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC