Debate sobre el estado de la región | Barbón: «No nos sobra nadie en el diálogo. Haga que el PP deje de ser el partido del bloqueo»

Tras una primera sesión, en la jornada de ayer, dedicada al discurso del presidente, el debate sobre el estado de la región ha continuado con las llamadas al diálogo.

La portavoz del PP, Teresa Mallada, ha sido la primera en intervenir en ... esta segunda sesión y Barbón ha vuelto a tender la mano al PP pero le ha reclamado que no excluya a nadie de ese diálogo porque «la situación excepcional así lo requiere». Además ha insistido en que Mallada debe abandonar «el lenguaje bronco», mientras que ésta ha vuelto a criticar la inacción del Ejecutivo.

«Le he tendido la mano y le he hablado de diálogo pero usted no puede pretender que ese diálogo sea solo PSOE y PP excluyendo a los demás», ha manifestado Barbón tras escuchar a Mallada volver a decir que su año y medio de mandato se caracteriza por la inacción.

Pero ante esta invitación al diálogo la 'popular' ha indicado que «está claro que el Gobierno tiene compañeros de viaje muy bien definidos, y será Barbón quien tenga que explicar por qué los elige y tropieza dos veces con la misma piedra». «Para usted mi partido somos las sobras», añadió Mallada.

Tras escuchar la intervención de la líder del PP en la que ha recordado que su partido le ha propuesto al Gobierno un pacto de concertación política, Barbón ha insistido en que la formación actual del Parlamento es «muy plural». «No cabe el decir o pactas conmigo o no pactas», ha señalado.

«Tan importante son para mí el resto de grupos que tienen algo que aportar, no nos sobra nadie en el diálogo. Claro que quiero pactar con la izquierda, cómo no, pero como el tiempo es excepcional, le pido que sea generosa y no plantee o conmigo o contra mí. Abra ese acuerdo, haga que el PP deje de ser el partido del bloqueo», ha pedido Barbón.

Además el presidente ha reiterado su oferta de diálogo de cara a la negociación presupuestaria, pero ha advertido que espera «que desde el PP no pidan cosas imposibles para, como el año pasado, tener una excusa para decir que no».

«Qué hubiera hecho usted respecto a la pandemia»

También ha insistido el presidente en pedir a Mallada que aclare qué hubiera hecho ella si fuese presidenta respecto a la pandemia y que deje claro de una vez por todas si el PP antepone o no la economía a la salud. En este sentido, ha lamentado que Mallada haya pasado de puntillas en su discurso por la gestión sanitaria y apenas se haya referido a las medidas.

También en materia educativa ha pedido a Mallada que haga sus propuestas y explique cuáles serían las medidas que hubiese adoptado el PP. En este punto ha vuelto a reiterar el enorme esfuerzo del Ejecutivo para garantizar una educación segura y de calidad.

Réplica de Mallada

Tras escuchar a Barbón, Teresa Mallada ha vuelto a tomar la palabra para volver a criticar que el presidente tenga «abandona Asturias desde su toma de posesión». «Claro que sin la salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud», añadió Mallada, que ha indicado que «no dispone de la información epidemiológica para poder tomar decisiones a pesar de que la ha solicitado», por eso no puede decir si hubiese tomado o no esas mismas medidas.

«Claro que sin salud no hay economía pero es que sin economía no hay salud», ha indicado Mallada, que ha insistido en que Asturias ocupa los peores datos en los indicadores nacionales y la economía asturiana ya trasladaba su retroceso antes de la pandemia.

Así ha añadido que si ella fuera presidenta hubiera gestionado a la vez la crisis sanitaria, económica, social y educativa y ha preguntado a qué se dedican el resto de consejeros del Gobierno de Barbón.

«El fracaso de la gobernanza en Asturias ha sido evidente», ha dicho Mallada que ha manifestado que desde el PP han sido «leales» con la constante presentación de propuestas. «Le envié 40 propuestas en los primeros meses de la pandemia», ha dicho la portavoz del PP.

«La situación de Asturias es crítica y usted solo no puede sacar adelante a Asturias, no ha estado a la altura de las circunstancias y claro que yo se dialogar, le propuse que los dos grandes partidos de la región llegasen a un pacto de concertación política y no me ha contestado», ha dicho Mallada.

Barbón se compromete con IU a convocar la Mesa por la Industria

Adrián Barbón se ha comprometido este miércoles con Izquierda Unida a convocar la Mesa por la Industria, y ha asegurado que comparte su «preocupación» por el futuro del sector y también va a «alzar la voz» para defenderla ante el Gobierno de España.

Así lo ha manifestado durante su turno de réplica a la portavoz de IU, Ángela Vallina, en el Debate de Orientación Política, remarcando que el debate más importante de la Cámara no es el relativo al estado de la autonomía sino el de presupuestos, confiando en alcanzar consensos para sacar adelante las cuentas de 2021.

«Contamos con ustedes», ha dicho el presidente a los diputados de IU, reiterando que abrirá el diálogo a otras formaciones políticas para «buscar respuestas excepcionales» ante una situación «excepcional».

Barbón, asimismo, ha aprovechado para elogiar los gobiernos de coalición con IU en Asturias e hizo mención expresa a la exconsejera Laura González, que calificó como «una de las mejores políticas que ha dado Asturias».

Además, el presidente asturiano ha resaltado su coincidencia plena con IU en que la prioridad debe ser atender la crisis sanitaria. En ese sentido, se ha referido a los datos de coronavirus en Asturias relativos a la jornada de este martes, que confirman 333 nuevos casos, con la tasa de positividad más alta, del 8,4%. Algo que evidencia, para Barbón, que el control de la pandemia «sigue siendo lo prioritario».

Avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres también ha sido un punto coincidente entre el socialista Barbón e IU, un objetivo que, ha recordado, también comparten con Podemos como se ha visto en esta sesión del debate.

Desde IU, Ángela Vallina también ha incidido en la importancia de buscar acuerdos para la reforma de la administración y para captar fondos europeos. De igual modo, ha dicho que la concertación social no admite «más demoras».

Reforma del estatuto, cooficialidad y derechos sociales

Según Vallina, es necesaria una política con altura de miras, basada en los acuerdos y pensada para mejorar la vida de la ciudadanía, con blindaje de derechos y políticas sociales. Acuerdo que reclama, asimismo, para proteger al asturiano por su «enorme valor cultural» y agilizar la reforma del Estatuto de Autonomía para abordar la cooficialidad y «consolidar», asimismo, los derechos sociales de la ciudadanía.

Al respecto, el presidente ha pedido a todos los grupos de la oposición disposición para negociar una reforma estatutaria que sea estable y sirva para gobiernos de todo signo, recogiendo el guante de IU para dar cobertura jurídica a los derechos sociales.

«En esta legislatura habrá que afrontar la reforma», ha asegurado, reiterando que no es la prioridad inmediata ya que la prioridad actual es afrontar la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas.

Adrián Barbón ha asegurado que «suscribe» la mayoría de acuerdos planteados por IU y ha puesto énfasis en la concertación social, que surgió en el gobierno de Pedro de Silva. «La concertación social es una forma de integrar a la sociedad», ha apuntado, lamentando el «ataque visceral» al que se trata de someter a las organizaciones sindicales.

«No es bueno debilitar el trabajo de las organizaciones sindicales porque son la garantía de los derechos de los trabajadores», ha apuntado, alertando sobre el intento en los últimos tiempos de romper consensos democráticos sobre la actividad sindical, así como sobre la igualdad o la lucha contra la violencia de género.

Ciudadanos acusa a Barbón de autocomplaciente y de improvisar en sanidad y educación

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Susana Fernández, ha acusado este miércoles al presidente del Principado de haber estado casi medio año con «discursos autocomplacientes y pavoneos» y de haber improvisado las medidas para frenar la pandemia y la vuelta a las aulas en el nuevo curso escolar.

En su intervención en la segunda sesión del debate de orientación política, Fernández ha ofrecido la colaboración de la formación naranja en todo aquello que redunde en beneficio de Asturias y que suponga gestionar «con seriedad», también en el ámbito presupuestario, pero no así en la aprobación de una cooficialidad de la llingua que supondría un gasto «extemporáneo».

La portavoz naranja, quien ha afeado a Barbón su falta de autocrítica, ha admitido que los políticos no están «dando la talla» cuando lo necesario ahora es diálogo político y gestión eficiente y que, sin embargo, el Gobierno ha incurrido en una «falta de previsión» en la gestión de la pandemia con la toma de decisiones «artificiales y confusas».

Tras advertir de que en sanidad lo importante no es cuánto se invierte sino cómo se hace, Fernández ha reivindicado un reforzamiento de la atención primaria porque sin ello «de nada sirve el esfuerzo en la hospitalización y especialidades».

La diputada también ha acusado al Ejecutivo autonómico de falta de gestión en materia educativa, que ha tenido que ser asumida por unos docentes, unos alumnos y unas familias que están «cansados y hartos de la incapacidad, la improvisación, la indecisión y los vaivenes de su Gobierno tanto como los sanitarios».

Fernández, quien ha lamentado la «discriminación sectaria» hacia la educación concertada, ha subrayado que los centros necesitan «directrices claras y homogéneas para todo el sistema educativo» y herramientas para dar «una respuesta digital» en el actual contexto pese a que la presencialidad debe ser «la prioridad absoluta».

La portavoz de la formación naranja también se ha referido a la «hemorragia» de empleo que padece Asturias que aumentará en los próximos meses cuando las políticas emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez conduce a «la destrucción de la industria asturiana».

«Escúchese menos y hágase oír más», le ha pedido a Barbón tras advertir de que medidas como la ausencia de una tarifa eléctrica competitiva y la disminución de las compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2 suponen «una tormenta perfecta» para el sector.

Fernández ha asumido que la industria debe afrontar un proceso de transformación y que para ello tendrán «capital importancia» los recursos movilizados por la UE, pero ha advertido de que no se pueden «repetir errores pasados» porque se debe «pensar en invertir, y no en gastar», y por tanto hay que hacer «justo lo contrario de lo que hicieron hasta ahora con los fondos mineros».

Ciudadanos también ha ofrecido su disposición a trabajar en la reforma de la administración pública, que tras la pandemia ha pasado « de ser necesaria a absolutamente imprescindible y urgente» para lograr «un sistema más eficaz, más moderno y más eficiente» o para estudiar un nuevo modelo de atención a los mayores que vaya más allá de lo residencial.

«Nos tendrá a su lado para sacar adelante todas las medidas que redunden en el beneficio de Asturias, sin líneas rojas ideológicas», pero no así en la cooficialidad del asturiano, ha advertido Fernández, para quien no se trata de una prioridad para los asturianos.

A su juicio, que Barbón haya «comprado soga durante las pasadas elecciones» no puede abocar a la comunidad a asumir un «innecesario y extemporáneo» que según algunas estimaciones podría alcanzar los 73 millones de euros, y porque «se puede defender la cultura, la literatura y la tradición asturianas, y por supuesto la llingua sin una cooficialidad obligatoria».

Fernández también ha pedido a Barbón para que exija a Fomento la finalización de las grandes infraestructuras pendientes o la mejora de las existentes, como la red de cercanías ferroviarias, antes de incidir en que el Gobierno también tiene la obligación de hablar con claridad a los autónomos y hosteleros para concretarles qué ayudas van a recibir.

La diputada de Ciudadanos, para quien es el momento de «dejar de mirar a la derecha o a la izquierda», le ha garantizado a Barbón que podrá contar con su partido si opta por «dialogar, negociar, acordar y consensuar».

Podemos ha animado hoy al presidente del Principado, Adrián Barbón, a «seguir la estela estatal» para poder alcanzar, junto a IU, «un acuerdo de fondo, y no de forma», que permita poner en marcha en Asturias medidas que complemente las acordadas a nivel nacional en materia de empleo, vivienda, dependencia o escuelas de cero a tres años.

Podemos está preparado para alcanzar acuerdos para reconstruir una Asturias arrasada por las reconversiones y atenazada por la crisis social, demográfica y económica, ha señalado el secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, que ha advertido, en referencia a Ciudadanos, de que «sería incoherente» que en el Principado se pactase con las mismas fuerzas que a nivel nacional quieren acabar con las políticas del Gobierno de coalición.

Ripa ha afirmado que la aritmética del parlamento asturiano permite llegar a esos acuerdos entre el PSOE, Podemos e IU y ha incidido en que su formación quiere trasladar a los presupuestos regionales del próximo año «un espíritu de cambio» con medidas sociales que fortalezcan el sistema público y no deje atrás a ningún sector afectado por las restricciones sanitaria.

Tras haber hecho un llamamiento al jefe del Ejecutivo a no perder la legislatura y a que «pase de las palabras bonitas a los hechos concretos» en un momento en el que hay que decidir qué tipo de reconstrucción social y económica hay que poner en marcha, el dirigente de Podemos Asturies se ha ofrecido a abordar la negociación de las cuentas públicas «sin líneas rojas».

No obstante, ha defendido la necesidad de acometer una reforma fiscal que incluya diferentes tributos progresivos o la fiscalidad verde que podrían suponer un aumento de recaudación de 92 millones de euros esta legislatura.

«Pedimos una reforma fiscal porque las crisis aumentan las desigualdades, no porque seamos extremistas», ha afirmado Ripa, que ha incidido en que otro elemento fundamental de negociación para la formación morada pasa por el blindaje del sistema de bienestar social asturiano, en el que quiere que se empleen los 80 millones de euros del salario social básico que se van a ahorrar con el Ingreso Mínimo Vital que paga el Estado.

Ese dinero podría emplearse en políticas públicas, en una renta de emancipación para jóvenes o aumentar la atención a la dependencia.

Para la reconstrucción de Asturias, ha señalado además que es fundamental la reforma del Estatuto de Autonomía, para reconocer la oficialidad del asturiano que, según Ripa, es un «derecho irrenunciable» que debe abordarse en esta legislatura, o aumentar la inversión en cultura como motor de recuperación económica y creación de identidad de país.

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha acusado al presidente Adrián Barbón de usar los buenos datos de la primera ola de coronavirus en Asturias para convertirse en un «'influencer'». «Han aprovechado la crisis del coronavirus como excusa para no hacer frente a ninguno de los graves problemas que afronta Asturias», le ha reprochado Pumares.

El diputado de Foro ha acusado a los socialistas de ser «unos auténticos expertos en marketing» que no «tienen soluciones ni planes» y que está gestionando la crisis sanitaria con «confusas medidas», entre las que ha situado el confinamiento perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés.

«En lugar de aprovechar la menor incidencia del virus para convertirse en 'influencer' y en el personaje de moda, hubiese estado mejor que se hubiese dedicado a cuestiones más prosaicas, probablemente menos vistosas y, desde luego, poco merecedoras de un publirreportaje en algún medio, y así buscar la condescendencia de su jefe en Madrid», ha afirmado.

En ese sentido, Pumares ha afirmado que el presidente ha utilizado los buenos datos de la primera ola para patrimonializar dicho éxito «y así lo difundió en su particular gira por los medios de comunicación, dogmatizando sobre cómo había que gestionar la crisis sanitaria». «Ahora intenta en cierto modo retractarse de ese discurso triunfalista en la lucha contra el virus que fue la seña de identidad de su Gobierno durante todo el verano», ha recalcado.

Además, ha acusado a Barbón de centrar sus esfuerzos en criticar a Madrid. «Seguramente obedezca a una estrategia de su partido, a sus superiores del PSOE, para desviar la atención de su nefasta gestión de la pandemia», ha señalado, para añadir que Madrid no es un problema, «el problema es utilizarlo como excusa».

Con todo, Pumares ha ofrecido a su partido, «incluso con un único diputado», para «ganar el futuro» y «ser útiles a Asturias». «Queremos ser útiles y para ello, como siempre, y pese a todo, le tendemos la mano», ha indicado, de la que ha señalado la actual situación como «oportunidad de progreso» en cuestiones como la educación, la sanidad y nuevas estrategias para la economía y la industria.

Respecto a la respuesta sanitaria al coronavirus, Pumares ha calificado de «odisea» para los asturianos ser atendido en un centro de salud y ha recordado que los profesionales sanitarios «preferirían que su Presidente, junto con su Consejero de Salud, hubiese tenido mayor previsión de cara a esta segunda ola, y hubiese articulado medidas para garantizar la seguridad de todos».

Ante esto, ha acusado a Barbón de no aprovechar los buenos datos de la primera ola para preparar el sistema sanitario. Del mismo modo, ha criticado que no se hayan utilizado las instalaciones del antiguo HUCA de El Cristo y le ha instado a recuperar el hospital de la Feria de Muestras. «Nunca será tarde, esto va a ir a peor, nos quedan las peores semanas por delante de colapso sanitario, y lo sabe», ha indicado.

Del mismo modo, en relación con el debate sobre si priorizar la salud o la economía, el diputado de Foro ha señalado que aunque sin salud no hay economía, «economía también es salud». «Sin un Gobierno que se preocupe también de los efectos económicos de la pandemia lo que no quedarán serán empresas, autónomos ni empleo», ha señalado, de la que ha criticado al Ejecutivo autonómico por poner el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España como única respuesta a la crisis económica.

También ha sido crítico Pumares con la política industrial del Gobierno de España «empeñado en convertir a Asturias en un paraíso verde para fines de semana» ante la «indolencia» del consejero de Industria. Además, ha reclamado a Barbón exigir ante al Gobierno de España el estatuto de las electrointensivas y trabajar para que la Unión Europea implante un arancel mediombiental.

«Concurrió a las elecciones del pasado año apelando a la buena relación que mantiene con su superior Pedro Sánchez. Si el Gobierno de España, en lugar de proteger nuestra industria y dotarnos de unas comunicaciones propias del siglo XXI, sigue marginando y despreciando al Principado de Asturias, nos encontraremos, sencillamente, ante una estafa electoral», ha afirmado Pumares.

También ha sido crítico con la gestión de la consejera de Educación, Carmen Suárez, con un equipo «que ha estado especialmente desacertado» y con unas carencias «manifiestas». Por todo ello, ha reclamado a Barbón que al ser «consciente de su incapacidad de gestión» está «en la obligación de cesarla».

«Más de ocho meses después de que el Gobierno de España decretase el estado de alarma y reconociese la pandemia; y ahora la situación en la educación asturiana es la misma, sino peor, que en marzo, cuando les pilló desprevenidos», ha denunciado. Además, ha recordado que no existe «absolutamente ningun mecanismo» ante la posibilidad de tener que realizar una educación online.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha acusado al resto de partidos con representación en el parlamento asturiano de haber renunciado a ejercer su papel de oposición por haberse ofrecido a negociar con el presidente del Principado, Adrián Barbón, al que ha acusado de haberse ganado el título de «peor gestor de la pandemia».

En su opinión, todas las formaciones, incluidas PP y Ciudadanos, «han asfaltado su legislatura» y han ofrecido «una autopista hacia el infierno» a Barbón, mientras que Vox no ha renunciado a sus principios para llegar a acuerdos impuestos ni busca la aprobación de la izquierda ni que se ésa les dé el carné de demócrata.

Blanco ha acusado a Barbón de haber gestionado la pandemia desde la improvisación constante y sin haber acertado en las medidas con las que poder contener su expansión, incluidas las que ha calificado de «totalitarias y propias de otras épocas» como los toques de queda y los confinamientos permitrales con los que, en su opinión, hacen recaer nuevamente sobre los ciudadanos todo el esfuerzo en esta crisis.

Para el portavoz de Vox, son medidas «temerarias e ineficaces», como se ha visto en otras comunidades autónomas donde los cierres perimetrales no sirvieron para detener la pandemia pero con los que sí se «acabará de arruinar la economía».

Ha acusado a Barbón de mantener un «discurso triunfalista en mitad de la catástrofe» y de sectario, por excluir a Vox de la ronda de negociaciones que va a llevar a cabo para negociar los presupuestos del próximo año, si bien ha señalado que es una posición que no les viene nada mal porque cuanto mas sectario es con ellos más aumenta la intención de voto«.

En cualquier caso ha señalado que al dejar al margen a los miles de votantes de Vox, Barbón ha renunciado a ser el presidente de todos los asturianos y, por tanto, rechaza la democracia«.

Blanco ha acusado además al presidente asturiano de haber llevado a cabo una «campaña de marketing por toda España» y de haberse equivocado por haber supeditado la gestión de Asturias a una sola enfermedad sin atender problemas que se han agravado en materia de empleo, industria, transición energética o despoblamiento .

«El suyo es el del barco que, sin capitán, ni rumbo, lo dirige esta segunda ola hacia la escollera, porque su gran campaña de marketing, le está estallando en las manos», ha afirmado el dirigente de Vox, que ha cuestionado también la posición que mantiene respecto a la oficialidad del asturiano, a la que se ha referido como «el bebé del monstruo nacionalista».