Esteban, con Laura Borràs y Jordi Turull en la Diada del año pasado, cuando aún era portavoz en el Congreso. EFE

Esteban acudirá a la Diada y eleva el perfil de la representación del PNV

El presidente del partido y el dirigente Díez Antxustegi se integrarán en la delegación de Junts para mostrar «su respeto y apoyo al pueblo de Cataluña»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:36

En los últimos años, se había convertido en costumbre que el PNV enviara delegaciones de bajo perfil político a la Diada, integradas por cargos ... institucionales y no orgánicos del partido. Hasta 2023, Sabin Etxea delegaba esa responsabilidad en los senadores Estefanía Beltrán de Heredia y Luke Uribe-Etxebarria, acompañados de una representación de jóvenes de EGI, y el año pasado asistió Aitor Esteban, pero aún como portavoz en el Congreso. Este año, Esteban, que se encuentra estos días en Madrid para, entre otras cosas, reunirse con los grupos parlamentarios de Congreso y Senado y ser entrevistado en RTVE, repetirá en la Diada, pero ya como presidente del PNV y acompañado por el dirigente y portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi.

