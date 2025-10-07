El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la Moncloa. Zipi/ EFE

La ministra de Sanidad avisa a Ayuso sobre el registro de objetores al aborto: «La ley se cumple y punto»

Mónica García insiste en que el Gobierno usará «todas las herramientas a su alcance», lo que en último extremo implicaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 13:14

El Gobierno no dejará pasar el órdago de Isabel Díaz Ayuso respecto a la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores del aborto. ... Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondiera con displicencia al requerimiento del jefe del Ejecutivo para que - no solo ella, sino también los gobiernos de Aragón, Asturias y Baleares- lo pongan en marcha a la mayor «celeridad», la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido desde Moncloa: «La ley se cumple y punto».

