El Principado rechaza acortar la alarma para proteger a la región de contagios Adrián Barbón, durante la conferencia telemática de presidentes. / E. C. Sánchez anuncia que varias autonomías podrían acelerar la desescalada y Barbón pide cautela EDUARDO PANEQUE Gijón Lunes, 25 mayo 2020, 07:59

La idea de un estado de alarma asimétrico no gusta en el Principado. Ayer, Adrián Barbón fue claro y rotundo al respecto: «Tiene que prorrogarse hasta finales de junio para impedir que exista movilidad entre comunidades autónomas en un momento en el que no todas estamos en la misma fase de la desescalada». El momento para hacer estas declaraciones no fue casual: al término de la reunión de la Conferencia de Presidentes tras la que Moncloa deslizó la idea de que algunos territorios salgan «en unos días» del estado de alarma. Vistas las cifras epidemiológicas, a pesar de que la situación dejaría a Asturias en buena posición de salida para hacerlo, se rechaza la idea de Pedro Sánchez.

El argumento esgrimido por el jefe del Ejecutivo fue un posible rebrote de contagios en caso de que se permitiese la movilidad entre regiones. De hecho ayer hizo hincapié en algo que viene repitiendo desde el inicio de la desescalada: la necesidad de mantener cerradas las fronteras asturianas, algo que solo se garantizaría mediante el estado de alarma. Por ello, insistió: «Es necesario que se prorrogue el 7 de junio para equilibrar todos los territorios de España».

Aunque el coqueteo con la asimetría explosionó ayer, no fue la primera vez que se escuchaba. Pedro Sánchez ya la había deslizado a principios de semana, vinculando el fin del estado de alarma en una comunidad con la superación de todas las fases de la desescalada. «Asimétrico, con todas las consecuencias. Es posible que en los territorios que pasen a la nueva normalidad se levanten las restricciones de movilidad y de reunión», dijo el presidente del Gobierno hace una semana.

Durante la decimoprimera reunión de presidentes también se trató otro punto ya recurrente en esta cita y del que no ha habido avances: los criterios para el reparto del fondo extraordinario de compensación dotado con 16.000 millones. Adrián Barbón reiteró la propuesta asturiana -introduciendo el número total de PCR y la inversión en sanidad pública como variables- a la espera de una mayor concreción en las reuniones previstas para esta semana, según anunció la ministra portavoz, María Jesús Montero. En esta línea, el presidente regional también pidió que se aclarase «qué papel vamos a jugar las comunidades autónomas en los pactos por la reconstrucción de España».

Como ya había avanzado el sábado, el dirigente socialista sostuvo, en este mismo foro, la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud para que sea capaz de dar respuesta a las pandemias. Adrián Barbón defendió un cambio de las reglas para alcanzar acuerdos en el Consejo Interterritorial: sustituir el consenso por mayorías reforzadas. «Actualmente, salvo la posibilidad de recurrir al estado de alarma, no existe una forma de coordinación federal para dar respuesta -a estas crisis- dentro de nuestro sistema sanitario, hoy es una suma de 17 sistemas y eso es insuficiente», recalcó.

Ya de puertas adentro, el presidente regional hizo balance de las lecciones aprendidas y avanzó que «transformaremos la administración para garantizar que Asturias dé repuesta a las nuevas realidades y nuestro sistema esté preparado para cualquier riesgo de rebrote que se pueda producir».