Aulas abiertas a los Premios Princesa

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:03 Comenta Compartir

Un año más el alumnado de los centros educativos del Principado se suma a las actividades en torno a los Premios de la Fundación Princesa de Asturias con el programa 'Toma la palabra'. El IES Aramo es veterano en esta cita y en anteriores ediciones han pasado por sus aulas galardonados como Nuccio Ordine o Emilio Lledó (la biblioteca del centro lleva desde entonces su nombre). Ayer, la Fundación invitaba a los medios a conocer cómo están trabajando los estudiantes de este instituto sobre dos de los premiados en la presente edición: el escritor Eduardo Mendoza y la fotógrafa Gabriela Iturbide.

La novela 'Sin noticias de Gurb', del Premio de las Letras, inspira a dos grupos de alumnos de 3º de ESO para redactar un texto en el que ellos mismos se ponen en la piel de un extraterrestre para describir cómo verían el mundo de los terrícolas. Silvano Díaz y Cristina Tamayo se referían al libro y la experiencia de la propuesta como «muy divertido y que nos lleva a ver a los humanos de la forma en que los observa alguien que nunca se había encontrado con seres así, con ojos nuevos, algo que nos sirve para pensar sobre cómo somos».

Otra alumna, Margarita Vega, apuntaba al respecto que «me gusta ver desde la mentalidad de un extraterrestre cómo nos comportamos a veces y cómo no tenemos cuidado con ciertas cosas, es un crítica sobre la sociedad». Mientras, Saúl Asensio, a la pregunta de qué pensaría sobre nuestra especie un visitante llegado de otro planeta, era claro: «Que somos seres curiosos, incluso primitivos, porque entre otras cosas no dispondríamos de tecnología suficiente para viajar a otros planetas, aparte de nuestros comportamientos bastante sentimentales».

A su vez, el alumnado de 1º de Bachillerato de Artes y del Ciclo Superior de Imagen y Sonido tomaba la fotografía 'Nuestra Señora de las Iguanas', de la galardonada mexicana de las Artes, y su serie sobre naturaleza, respectivamente. Entre los primeros, Elena Pereira explicaba el 'visual thinking' (método visual de explicación) que estaba realizando: «Me interesa el tratamiento de las imágenes en blanco y negro y de la figura humana de Iturbide. Sobre todo, cómo juega con las líneas en su fotografía». Sara Martínez, del ciclo superior, señalaba que en su caso ha elegido 'Cuaderno de viajes' de la artista mexicana «partiendo del tema de la composición y el contraste blanco y negro, en una historia que comienza en lo urbano para llevarlo hasta lo natural».

Otros departamentos del IES, como el de Lenguas Extranjeras y el de Filosofía, trabajarán con sus alumnos sobre Serena Williams y Byung Chul Han.