Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019 | Lindsey Vonn, la gran corona de la reina de la nieve

El descenso del Campeonato del Mundo de Are, en Suecia, fue la despedida de la competición de Lindsey Vonn. Tres días antes de aquel 11 de febrero había sufrido una terrible caída que le provocó varios moratones en el cuerpo. «Sentí como si me golpeara un camión», dijo entonces. Otra deportista quizás habría levantado el pie con la retirada tan cerca, pero no Vonn. Más nerviosa que nunca, se lanzó en el descenso y logró la medalla de bronce, la última en la carrera de la mejor esquiadora de todos los tiempos. Desde mayo, con la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, su leyenda va mucho más allá.

Lindsey Vonn, nacida en Saint Paul (Estados Unidos) en 1984, es la esquiadora con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. Ha logrado 82 triunfos en la competición, tres medallas olímpicas, ha sido dos veces campeona del mundo y ha logrado triunfos en las cinco disciplinas -descenso, super-G, eslalon gigante, combinada y eslalom-, un hito solo alcanzado por un reducido grupo de esquiadores. El jurado de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes, sin embargo, ha valorado mucho más que su palmarés. «Lindsey Vonn destaca también por su compromiso con las generaciones futuras» al haber creado una fundación que lleva su nombre en favor del apoyo y orientación de las mujeres jóvenes a través de la transmisión de «valores educativos, deportivos y de desarrollo personal», subrayaba el acto leído el pasado 15 de mayo por el atleta Abel Antón en calidad de presidente

Más allá del deporte

Como apuntaba el Jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, la de Lindsey Vonn es una de esas figuras que surge de tanto en tanto en el mundo del deporte y que marcan a una generación. La estadounidense no es solo la mejor esquiadora de la historia, sino también un símbolo más allá de lo puramente deportivo. Vonn ha protagonizado en tres ocasiones la portada de la revista 'Sport Illustrated' en bañador, se ha posicionado abiertamente contra Donald Trump y ha ocupado páginas en la prensa rosa por su relación –ya terminada– con el golfista Tiger Woods.

Hace dos años, Lindsey Vonn aseguró que quería competir contra hombres en las pruebas de descenso para conocer su «verdadero potencial», porque considera que las cualidades de las mujeres técnicas podrían equilibrar la teórica mayor fortaleza física masculina. Su propuesta, sin embargo, no tuvo recorrido.

Antes de acudir los Juegos de PyeongChang, Vonn adelantó en una rueda de prensa multitudinaria que no acudiría a una recepción oficial de Donald Trump en la Casa Blanca en el caso de subir al podio. Se justificó afirmando que ella representa «al pueblo americano y no a su presidente». Sus palabras crearon una enorme polémica en Estados Unidos. Lindsey Vonn fue también portada de ESPNMagazine en 2013 con una sesión muy especial. Se puso un apretado vestido blanco y emuló la escena del interrogatorio y el famoso cruce de piernas de Sharon Stone en la película 'Instinto Básico'. En el vídeo del 'making-off' incluso se atrevió a pronunciar la frase «¿Qué van hacer, acusarme de fumar?». Su físico le ha permitido obtener importante ingresos por campañas publicitarias

Al margen de su propia carrera deportiva, la esquiadora norteamericana puso en marcha en 2014 su propia fundación, Lindsey Vonn Foundation, con la que pretende apoyar a niñas a través de becas, programas educativos y deportes. Es un proyecto dirigido únicamente a mujeres. Tras su retirada el pasado mes de febrero, Vonn anunció que su futuro pasa por los negocios, sin perder de vista el mundo audiovisual, en el que ya se ha estrenado realizando algunos cameos en la serie 'Ley y orden' y con un canal propio en YouTube. «Mi próximo objetivo es aterrizar en el mundo. Soy una persona emprendedora y no me voy a estar en un sofá mano sobre mano. Sería demasiado aburrido», explicó entonces. Solo dos deportistas en todo el mundo –Tristan Thompson y Alexis Sánchez– fueron más buscados en Google en 2018 que ella

