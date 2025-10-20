Eduardo Mendoza: «Escribir no tiene ningún mérito, lo que tiene mérito es leer»

El escritor durante su encuentro con los clubes de lectura, en el que se mostró relajado, divertido y sincero ante las más diversas cuestiones que se le fueron planteando.

Que Eduardo Mendoza es un autor capaz de conectar con todo tipo de sensibilidades quedó ayer suficientemente demostrado en el encuentro que mantuvo el Premio Princesa de las Letras con más de 2.000 miembros de 150 clubes de lectura de Asturias y otras comunidades.

Comenzaron preguntándole sobre Barcelona, escenario de la mayoría de sus novelas. «Tiene una particularidad: es grande, pero no mucho y sin ningún motivo que justifique su existencia. No es un lugar estratégico, la fundaron los romanos y ha crecido reinventándose constantemente. Evoluciona y ya no sé qué decir más» concluyó, despertando las primeras sonrisas.

Gran parte de las preguntas se interesaron por los personajes que creó en sus historias. «Sus nombres son muy importantes porque creo que el lector no se los imagina físicamente y yo tampoco. Una descripción física no queda registrada en la imaginación, en cambio un personaje que se llama de una manera particular ya tiene una tarjeta de presentación. Por eso trabajo mucho los nombres de los personajes», desveló. Y sobre su relación con ellos la calificó de «muy rara. Cuando escribo es una relación que dura todas las horas del día y de la noche, pero cuando lo acabo yo ya no tengo nada que ver con él. Mis personajes andan por ahí. ¿Con cuál me identifico más? Con el detective, el único con el que me he reencontrado y más que un personaje es parte de mí mismo. ¿Y con quién me tomaría un café? Con Pomponio Flato», confesó.

De su popular Gurb afirmó que conectó con los lectores porque «no es un extraterrestre, tiene una mirada infantil, sorprendida e inocente. Ve a las personas sin emitir juicios, es lo que a todos nos gustaría ser». Y sobre si la experiencia había hecho su obra más osada, declaró «escribir cada libro como si partiera de cero. A medida que uno avanza tiene más soltura pero también va perdiendo ilusión y está el miedo a repetirse, pero no me atormenta». Del humor manifestó que «lo llevo puesto, supongo que nací destinado a reírme y a escribir de esta manera, no sabría hacerlo de otra y he tenido la suerte de encontrar un hueco en la literatura». Y de lo políticamente correcto: «los tiempos cambian y no se puede pedir que el pasado sea distinto a como fue, hay que saber discernir lo inadecuado y por principios estoy en contra de cualquier forma de censura. Si un lector encuentra algo que le moleste, lo que tiene que hacer es tirar el libro a la basura y comprarse otro. Y ya está».

Las últimas lecciones: «Se puede vivir perfectamente sin leer, pero de las cosas que se pueden hacer en la vida, leer es de las mejores». Y frente a otras formas de entretenimiento, «la lectura no es pasiva, es un ejercicio que mantiene las neuronas en marcha, trabaja más el lector que el escritor. Escribir no tiene ningún mérito, lo que tiene mérito es leer», una frase con la que arrancó una gran ovación final de todo el auditorio.

