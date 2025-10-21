El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las carrozas del último desfile, el pasado agosto por las fiestas de San Félix, ya dispuestas en círculo para crear el teatro para los Sidros y Les Comedies. A. F. G.
Premios Princesa de Asturias 2025

Valdesoto prepara su teatro hecho de carrozas para el Pueblo Ejemplar 2025: «Habrá mucha comedia»

El prau de la fiesta será el sábado centro de la celebración con los Sidros y Les Comedias y espacio «para miles de personas, habrá sitio para todos»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 21 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Será este sábado por la mañana cuando la parroquia de Siero de Valdesoto se convierta en el centro –no sólo geográfico– de la ... región. Será cuando los Reyes acudan al acto de entrega del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias que otorga cada año la Fundación Princesa. Y en la zona ya se está preparando lo que será el escenario para la ceremonia que girará sobre los ejes que decantaron la balanza del jurado para galardonar a esta parroquia: la unidad y el movimiento vecinal, y las expresiones culturales, como son las carrozas, los Sidros y Les Comedies.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  8. 8

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  9. 9 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  10. 10

    Un centenar de perros y gatos buscan hogar en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Valdesoto prepara su teatro hecho de carrozas para el Pueblo Ejemplar 2025: «Habrá mucha comedia»

Valdesoto prepara su teatro hecho de carrozas para el Pueblo Ejemplar 2025: «Habrá mucha comedia»