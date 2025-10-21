Valdesoto prepara su teatro hecho de carrozas para el Pueblo Ejemplar 2025: «Habrá mucha comedia»

Será este sábado por la mañana cuando la parroquia de Siero de Valdesoto se convierta en el centro –no sólo geográfico– de la ... región. Será cuando los Reyes acudan al acto de entrega del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias que otorga cada año la Fundación Princesa. Y en la zona ya se está preparando lo que será el escenario para la ceremonia que girará sobre los ejes que decantaron la balanza del jurado para galardonar a esta parroquia: la unidad y el movimiento vecinal, y las expresiones culturales, como son las carrozas, los Sidros y Les Comedies.

¿Y de qué manera se van a concentrar todos esos elementos? El escenario principal ya se está preparando en el prau de la fiesta, una enorme explanada en la que se han colocado las carrozas del último desfile –que fue el pasado agosto para cerrar las fiestas de San Félix– formando un «gran teatro». «En el extremo más alto se va a colocar un escenario donde será el propio acto de entrega de la distinción que nos reconoce como Pueblo Ejemplar», explicaba este lunes el representante de la asociación Todos juntos podemos y concejal en el Ayuntamiento, Pergentino Martínez, quien se encontraba en el lugar revisando algunos trabajos para preparar el terreno.

Reconoce el edil que hay en la parroquia enclaves más bonitos que el prau de la fiesta, pero se ha seleccionado este punto por varios motivos. «El primero de ellos es por el espacio». Se necesitaba mucha superficie para colocar las diez carrozas –que se tienen que volver a montar por parte de las peñas antes de la cita–.

La Princesa Leonor gana protagonismo en la parroquia sierense ya que dará el discurso, por primera vez, en solitario

Con la formación de ese teatro se podrán desarrollar Les Comedies que caracterizan también a la parroquia y sus habitantes –representaciones en las que los actores son los vecinos– y los Sidros. Ha sido en este 2025 cuando se han cumplido 20 años de la recuperación de esta tradición ancestral, que se había perdido en el tiempo y que gracias a un grupo de amigos y entusiastas se recuperó para el antroxu.

Los representantes de la candidatura lo tienen claro para esta jornada: «Queremos que los Reyes y su familia se lleven de aquí el mejor regalo posible: una sonrisa».

Y hace falta mucho espacio para la gente. «Podrán acudir miles de personas, todo el que quiera conocer nuestras tradiciones, lo que nos convierte en pueblo y en vecindad», señalaba Pergentino Martínez. Además, para facilitar la llegada de los visitantes se va a habilitar una gran zona de aparcamiento junto al prau. «Hay sitio para todo y para todos».

Está previsto –por supuesto, puede haber cambios– que los Reyes realicen un recorrido para conocer la parroquia, que dará comienzo en la casona de Leceñes, centro neurálgico de las celebraciones, para pasar por el campo de la iglesia y llegar hasta el cercano prau de la fiesta. Será la Princesa Leonor la encargada, por primera vez, de dar el discurso en solitario. No está previsto que el Rey Felipe, en esta ocasión, pronuncie alocución alguna desde el escenario.

Y el último punto de la celebración será el centro deportivo junto al campo de fútbol donde será la comida con los vecinos, más de 700 comensales, «uno por cada casa».

Fue a principios del pasado mes cuando se conoció la deseada noticia: Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Se ponía fin a un camino iniciado hacía veinte años. La asociación Todos juntos podemos, que llevaba desde 2005 presentando la candidatura a este galardón.