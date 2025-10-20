El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un escaparate de El Corte Inglés dedicado en exclusiva a los galardonados en esta XLIV edición de los Premios Princesa de Asturias. Pablo Nosti
Premios Princesa de Asturias 2025

Asturias vive su semana más internacional, la de los Premios Princesa

Los servicios municipales de Oviedo, las Fuerzas de Seguridad y la ciudadanía se vuelcan para que todo luzca perfecto y bajo control

Paz De Alvear
Susana Neira

Paz De Alvear y Susana Neira

Oviedo

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:19

Comenta

Oviedo entra en su semana más internacional, la de los Premios Princesa de Asturias, que se entregarán este viernes en el Teatro Campoamor ... presididos por la princesa Leonor y los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia. La ciudad está más que preparada para acoger la XLIV edición de unos galardones que la proyectan internacionalmente. Todo está planificado desde hace meses, prácticamente desde la última ceremonia. El Ayuntamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los agentes sociales se vuelcan en la puesta a punto para que la ciudad luzca perfecta, en la seguridad y en el recibimiento y homenaje a los galardonados.

