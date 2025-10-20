Asturias vive su semana más internacional, la de los Premios Princesa

Oviedo entra en su semana más internacional, la de los Premios Princesa de Asturias, que se entregarán este viernes en el Teatro Campoamor ... presididos por la princesa Leonor y los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia. La ciudad está más que preparada para acoger la XLIV edición de unos galardones que la proyectan internacionalmente. Todo está planificado desde hace meses, prácticamente desde la última ceremonia. El Ayuntamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los agentes sociales se vuelcan en la puesta a punto para que la ciudad luzca perfecta, en la seguridad y en el recibimiento y homenaje a los galardonados.

La seguridad es una de las cuestiones clave para que todo salga según lo previsto. La Jefatura Superior de Policía en Asturias comienza a preparar la siguiente edición de los Premios Princesa en cuanto acaba la anterior. Un «dispositivo especial que se repite cada año» para estar a altura de un «acto de tal envergadura», más todo lo que la rodea en los días previos. Hay mucho trabajo detrás del que se encarga la Brigada de Información y ya más visible, aumenta la presencia de agentes en la calle, que se refuerza con el desplazamiento a Oviedo de unidades especiales de fuera de Asturias. «La Policía da lo mejor de sí y el dispositivo es tan fuerte que se tiene todo controlado, a la vista están los resultados».

El concejal de Turismo y Hostelería, Alfredo García Quintana, tiene claro que «los Premios son también un recurso turístico innegable que nos pone en el mapa mundial», por lo que «el sector colabora en lo posible con iniciativas de difusión de los premiados», explicó. En medios, no escatima el Ayuntamiento. «Ponemos nuestras instalaciones a disposición de la Fundación Princesa de Asturias, tanto el Palacio de Congresos del Calatrava como el Auditorio», –ejemplificó– porque «es una celebración que nos debe de llenar de orgullo a los ovetenses».

«Los premios son un escaparate para Oviedo, porque se televisan internacionalmente». Desde el área de Licencias, Disciplina Urbanística y Servicios Básicos, el concejal responsable, José Ramón Pando, explica que estos días «se hace un lavado especial de la zona centro, el Campo y de la fábrica de armas, dentro de que mantenemos todas las zonas de la ciudad limpias».

En La Vega, uno de los escenarios de actividades, los operarios se afanan en la limpieza y en el cuidado de sus zonas verdes, detalla Pando. A todo ello se añade la limpieza de estatuas y la llegada de las flores de otoño «para que se vea que Oviedo es una ciudad limpia y con mucho movimiento y actividad».

Oviedo sale siempre ganando allá donde se mire. «Cada año, los Premios tienen más impacto desde un punto de vista mediático y atraen también público que viene a disfrutar del ambiente, de ese áurea que se vive en la ciudad toda la semana, una semana absolutamente esencial para nosotros», afirma Fernando Corral, vicepresidente de Otea Asturias. «Es una semana de alta ocupación, prácticamente al 100 por cien, prácticamente todo lleno», argumenta.

«La ciudad ya tiene una gran experiencia. Los establecimientos hoteleros ya vienen trabajando en las reservas de manera anticipada. Recibimos la llegada de premiados, de periodistas, de gente que viene a trabajar a los Premios, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... y desde hace muchos años lo planeamos y trabajamos con las agencias que gestionan estos desplazamientos a través de la Fundación; es algo que hacemos de manera natural», apunta.

La hostelería también aumenta sus reservas por la gran afluencia de visitantes. «Hay muchos actos complementarios a la ceremonia y hacen que la ciudadanía salga a la calle y cuando la ciudadanía sale a la calle se beneficia el comercio, la hostelería, los hoteles... Es una semana con un gran impacto de ocupación, ambiente y consumo que es lo que genera actividad económica», incide Corral.

Los comerciantes también se vuelcan con los galardones. Más de un centenar de establecimientos dedican sus escaparates a homenajear a Eduardo Mendoza (Letras), Mary-Clair King (Investigación Científica y Técnica), Graciela Iturbide (Artes), Mario Draghi (Cooperación Internacional), Serena Williams (Deporte), Douglas Massey (Ciencias Sociales), Byung Chul Han (Comunicación y Humanidades) y la representación del Museo Nacional de Antropología (Concordia). Así muestra su orgullo por la visita «de los mejores del mundo» y colaboran con la Fundación Princesa de Asturias, indica el presidente de la Asociación Comercio de Oviedo, Nacho del Río, ante una cita «tan importante para Oviedo, en su semana de visibilidad más internacional y donde se refuerza como destino, y para Asturias».

En El Antiguo, los negocios lucen estos días de color rosa. Un símbolo para dar visibilidad a personas como Mary-Claire, a quien dedican la campaña 'La ciencia que nos une' por su «trabajo en genética y cáncer» y por fomentar la conciencia sobre la investigación científica y la importancia de la lucha contra el cáncer de mama. La Asociación de Comerciantes de El Antiguo, que preside Santa Sutil, espera además tener este lunes un breve encuentro con la estadounidense para entregarle un obsequio y explicarle en persona lo que han hecho para homenajearla.