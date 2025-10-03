El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El entrenador del Real Avilés, Dani Vidal, a la derecha, en el banquillo del Suárez Puerta el pasado domingo junto a Joaquín Alonso y Hugo Laviana. Arnaldo García

Dani Vidal, técnico del Real Avilés, se mira en el espejo de Tarragona

El equipo avilesino sólo suma un punto menos en cinco jornadas que el Nàstic en el debú del entrenador catalán, aunque ha encajado cuatro goles más

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:29

Comenta

Dani Vidal ha comenzado con buen pie la competición oficial de Primera RFEF en el Real Avilés Industrial. A pesar de aterrizar en la ... ciudad en un ambiente enrarecido, a dos semanas del comienzo de liga y con muy poco margen para amoldar los últimos fichajes a sus gustos futbolísticos, el técnico catalán ha conseguido lo que pocos esperaban en las primeras jornadas. El equipo blanquiazul compite con todos los rivales, a pesar del accidentado debú ante la Ponferradina, suma siete puntos en cinco jornadas, que podrían haber sido diez empatado con con el segundo clasificado, de no ser por la media hora fatídica en Salamanca ante Unionistas.

