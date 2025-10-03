Dani Vidal, técnico del Real Avilés, se mira en el espejo de Tarragona

Dani Vidal ha comenzado con buen pie la competición oficial de Primera RFEF en el Real Avilés Industrial. A pesar de aterrizar en la ... ciudad en un ambiente enrarecido, a dos semanas del comienzo de liga y con muy poco margen para amoldar los últimos fichajes a sus gustos futbolísticos, el técnico catalán ha conseguido lo que pocos esperaban en las primeras jornadas. El equipo blanquiazul compite con todos los rivales, a pesar del accidentado debú ante la Ponferradina, suma siete puntos en cinco jornadas, que podrían haber sido diez empatado con con el segundo clasificado, de no ser por la media hora fatídica en Salamanca ante Unionistas.

En su estreno como primer entrenador en Cataluña sumó ocho puntos, con cinco goles a favor y tres en contra

Es la primera temporada del Real Avilés en Primera RFEF y resulta difícil buscar referencias en estas primeras cinco jornadas. Quien sí puede aportarlas es el propio Dani Vidal, con dos parámetros que invitan al optimismo a la afición avilesina: su debú como primer entrenador del Nàstic de Tarragona en la recta final de la temporada 2022-2023; y las cinco primeras jornadas de las dos temporadas siguientes.

Vidal ya estaba en aquella plantilla, pero se puso a los mandos del Nàstic el 5 de marzo de 2023. No era una situación fácil, por la exigencia que había en el club. Y el primer partido del nuevo técnico en el banquillo fue esperanzador con una victoria en casa ante la Real Sociedad B (2-0), aunque caería después en el campo del Barça B (1-0). Un 3-2 al Calahorra y dos empates a cero consecutivos en Castellón y en casa ante La Nucía completaban las cinco primeras jornadas de Vidal en el banquillo.

Balance goleador

Las cifras en cuanto a puntos son casi idénticas a este arranque liguero con el Real Avilés, con un punto más. En ese primer ciclo en Tarragona sumó ocho en cinco jornadas tras dos victorias, dos empates y una derrota. El Real Avilés registra ahora dos victorias, un empate y dos derrotas. La diferencia está en los goles, porque el primer Nàstic de Vidal encajó tres en cinco jornadas, por ocho de los avilesinos. También es cierto que esta temporada se suman dos goles más a favor, por lo que el técnico catalán busca el equilibrio, sobre todo para mejorar en defensa.

El inicio de Vidal en el banquillo del Nàstic en la temporada siguiente en (2023-2024) registró 10 puntos después de tres partidos ganados, un empate y una derrota, con cinco goles a favor y cinco en contra. Y el arranque de la temporada pasada (2024-2025) arroja resultados similares al inicio del Real Avilés este año en las cinco primeras jornadas. El equipo catalán sumó ocho puntos –uno más que el equipo avilesino en el mismo ciclo– después de sumar dos victorias, dos empates y una derrota. El balance goleador fue también más ajustado en el club tarraconense, con cinco tantos a favor y cuatro en contra.