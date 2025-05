Isi Ros, jugador del Real Avilés: «El árbitro me pidió disculpas al final por el penalti»

Isi Ros es un jugador caliente, nadie lo descubre ahora. Pero ni el murciano tiene que rendir cuentas en cada partido por la fama ... que le precede, ni los árbitros deberían caer en la desconsideración hacia él que se vio el sábado en el partido que disputó el Real Avilés Industrial en el Estadio Municipal de Lebrija. Los jugadores locales lo provocaron de forma premeditada desde el principio, la grada intentó sacarlo de sus casillas con insultos, y el árbitro canario Johan González lo remató con un penalti injusto.

Curiosamente, sobre esa acción, el extremo blanquiazul desveló a LA VOZ DE AVILÉS un episodio sorprendente al término del partido en Lebrija. «Nunca me había pasado, pero el árbitro, cuando acabó el partido que ya me iba en autobús, me llamó al vestuario y me pidió disculpas sobre el penalti, sabía que no había sido, creía que me había dado en la mano. Le dije: estás delante, Babin me tira, me da en el pecho y me rebota. Después me dijo que le rechisté, pero que no le dije mucho, que le encantó cómo actué y que suerte», asegura Isi Ros.

«Me pegaban en todas, en la oreja, otro con el codo en el suelo..., pero ya les dije que con eso no les va a llegar en Avilés»

Ese fue el final surrealista del 'infierno' que tuvo que vivir en el partido ante el Atlético Antoniano. «Fue exagerado, desde la primer jugada el lateral me tocó ya la oreja. Dije aquí el partido viene cargado. Luego el lateral me pegó sin balón, el central... Imagino que se lo habrá dicho el entrenador, sabrán que soy caliente, a ver si lo podemos sacar... Hacía tiempo que no me pasaba algo así, el año que jugué en Avilés me pegaban, pero no tanto», lamenta.

El objetivo parecía claro, provocar una reacción violenta de Isi Ros que acabase en su expulsión para dejar al Real Avilés con diez jugadores. Pero la actitud del murciano fue ejemplar. «Saben cómo soy, que en cualquier momento se me iba a ir la pinza y me iba a rebotar. Pero tenía claro que jugándonos lo que nos jugábamos era imposible. Nos jugamos la vida, si la liaba me podía expulsar. Lo raro es cómo actué», destaca.

«Lo raro es cómo actué, pero tenía claro que nos jugábamos la vida y que si la liaba me podían expulsar»

Su comportamiento le mereció al final del partido la felicitación de sus compañeros y del club. «El 'presi' habló conmigo y el 'capi', que muy bien, que están muy contentos, que no pensaban que actuaría así, que se me iba a ir la olla», añade.

La actitud de los jugadores del Atlético Antoniano se trasladó a la grada, donde Isi Ros piensa que «se acordaban de mí cuando jugué con el Águilas y me sacaron roja. Me cantaban 'Isi, muérete'. Es que en todas me pegaban, uno con el codo en el suelo..., es verdad que pasé más tiempo en el suelo que jugando».

Sobre el gol anulado en la primera parte, insiste en que «lo he visto más de diez veces y cada vez me parece más impresionante. Salgo hasta del medio del campo. No pueden tratarme así, no pueden estar noventa minutos pegándome. A los jugadores hay que protegerlos, ¿qué querían, que le pegara a uno?».

«He visto más de diez veces el gol anulado y me parece impresionante, si hasta salgo del medio del campo»

Una vez superado ese episodio de Lebrija, Isi Ros tiene claro que la experiencia le va a dar alas al Real Avilés para eliminar al Antoniano. Por si acaso, ya avisó en la ida a alguno de sus rivales: «Le dije al lateral, aquí lo puedes hacer, pero con esto no os da en nuestra casa. Estoy deseando que sea el domingo sólo por lo que hicieron. Tenemos que eliminarlos».

Por eso cree que en el partido de vuelta «no podemos ser prudentes, hay que ir desde el principio. Allí fuimos superiores y con los nuestros, más aún». Además, el Real Avilés cuenta con el factor afición, que ya hace largas colas para conseguir su entrada. «Creo que se va a llenar, eso a nosotros también nos da un montón, que la gente esté comprometida y nos apoyen», concluye el murciano.