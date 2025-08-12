Javi Rozada se despide del Real Avilés
El técnico se reunió con los jugadores en el vestuario del Suárez Puerta y Geni ejercerá como entrenador interino hasta la contratación de uno nuevo, con el avilesino Nacho Castro en la terna de candidatos
Avilés
Martes, 12 de agosto 2025, 11:54
Javi Rozada ya es historia en el Real Avilés Industrial. El técnico ovetense cerró su etapa como blanquiazul acudiendo a primera hora de la ... mañana al Suárez Puerta para despedirse de la plantilla en el vestuario, coincidiendo también con trabajadores del club como el director general, Pedro Arboleya, o el director deportivo, Miguel Linares. El ya exentrenador del Real Avilés no tiene pensado realizar declaraciones a corto plazo.
Rozada estuvo acompañado por su segundo, ayudante y amigo, Miguel Méndez, que se marcha con él del Real Avilés. El resto del cuerpo técnico continúa, con la figura del analista Nico Pérez en el aire, pues el club no informó sobre su situación, pero no se le vio en el entrenamiento posterior del equipo en La Toba, donde sí estaban el preparador físico, Hugo Laviana, el entrenador de porteros, Álex Garaot, y el fisio Nacho Villar. Todos ellos son trabajadores del club, aunque su continuidad definitiva también dependerá del nuevo entrenador.
Mientras tanto, con el avilesino Nacho Castro en la terna de candidatos al cargo, como ha avanzado hoy este periódico, ha sido Geni, técnico del filial, el encargado de dirigir la sesión del equipo en La Toba, acompañado por Rubén Castaño, exentrenador del Llaranes en Primera AF la pasada temporada. Los jugadores se desplazaron a Llaranes para continuar con la preparación de la temporada tras una breve sesión en el gimnasio, continuando con el plan de trabajo previsto para esta semana.
