El director general del Real Avilés, Pedro Arboleya, despide a Javi Rozada, al teléfono. Juan Carlos Román

Javi Rozada se despide del Real Avilés

El técnico se reunió con los jugadores en el vestuario del Suárez Puerta y Geni ejercerá como entrenador interino hasta la contratación de uno nuevo, con el avilesino Nacho Castro en la terna de candidatos

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 11:54

Javi Rozada ya es historia en el Real Avilés Industrial. El técnico ovetense cerró su etapa como blanquiazul acudiendo a primera hora de la ... mañana al Suárez Puerta para despedirse de la plantilla en el vestuario, coincidiendo también con trabajadores del club como el director general, Pedro Arboleya, o el director deportivo, Miguel Linares. El ya exentrenador del Real Avilés no tiene pensado realizar declaraciones a corto plazo.

