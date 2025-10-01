El plazo de ofertas por el suelo de la ciudad deportiva del Real Avilés acaba hoy a las dos A la ya anunciada de Diego Baeza, pueden incorporarse más que pasarían a debate mañana a primera hora en la mesa de contratación del Ayuntamiento de Corvera

A la tercera, debería ir la vencida, pero los dos intentos fallidos de adjudicación del suelo de Truyés para construir una hipotética ciudad deportiva del Real Avilés Industrial invitan a la cautela. El que mejor lo ha entendido es el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que no quiere decir ni una palabra hasta que concluya el proceso de subasta y adjudicación, abierto hasta las dos de la tarde de hoy miércoles, día 1 de octubre. De hecho, aunque es sabido desde hace semanas que Diego Baeza, respaldado por el fondo de inversión hispano suizo Stoneweg, es uno de los aspirantes, lo cierto es que todavía podría haber más.

Hasta este mediodía, el Ayuntamiento de Corvera puede recibir ofertas por el suelo, ya que sólo es necesario registrar la propuesta en la plataforma electrónica, lo cual es inmediato, por lo que hasta las 13.59 horas habría tiempo, aunque parece poco probable, ya que es un proceso creado e ideado a imagen y semejanza del gran complejo deportivo que Diego Baeza quiere levantar en Truyés, que pasaría a ser su dueño y utilizaría en parte el Real Avilés Industrial.

El suelo suma 61.179 metros cuadrados, sobre los que se proyectan cuatro campos de fútbol, entre ellos un mini estadio, un pabellón de fútbol sala y baloncesto y una pista de atletismo, además de la residencia para albergar a 150 deportistas. La cuantía base de esta subasta se mantiene en 2.118.995,84 euros, cantidad descrita de valor tipo de venta, según la valoración realizada por los Servicios Técnicos Municipales. Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al presupuesto base, y podrá concurrir a ella cualquier interesado. Para la valoración de las proposiciones se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que deberá ser necesariamente el del mejor precio.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Corvera se reunirá a las 9.30 horas de este jueves para examinar las posibles ofertas. En caso remoto de que no hubiera ninguna, el proceso se declararía inmediatamente desierto, y si hay una o más se analizaría si cumplen los requisitos para proceder a la adjudicación definitiva.