Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid Las imágenes y la investigación policial iniciada tras la denuncia de La Liga permitieron identificar al seguidor azul, que simuló los gestos de un mono

La investigación policial iniciada a raíz de la denuncia de LaLiga por los cánticos racistas contra jugadores del Real Madrid en el partido disputado contra el Real Oviedo en el Tartiere ha dado sus frutos con el arresto de un aficionado carbayón.

El choque en cuestión fue el pasado 24 de agosto. La denuncia de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) recogía que se habían efectuado gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas, manifestando asimismo que los mismos fueron emitidos posteriormente por un programa deportivo en la televisión y plataformas de redes sociales, lo que propició que este contenido estuviera al alcance de un público más amplio. Todo esto propició una investigación por parte de la Brigada Provincial de Información de Oviedo de la Jefatura Superior de Asturias de Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría General de Información.

«El exhaustivo análisis de las imágenes y vídeos, permitió individualizar la acción de un seguidor ubicado en la grada de animación local conocida como Fondo Norte y que, en el minuto 37, coincidiendo con la celebración por parte del equipo visitante del primer gol, realizó repetitivos movimientos subiendo y bajando los brazos de manera visible y exagerada, simulando con sus gestos corporales la imitación de un mono, a la vez que gesticula con su boca sonidos compatibles con la onomatopeya 'Uh, uh, uh'».

Las gestiones posteriores lograron identificar sin ningún género de dudas al aficionado, el cual fue detenido por un delito contra la integridad moral y un delito de odio, y, tras prestar declaración en sede policial, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 1 en funciones de guardia de Oviedo.

Hace apenas un par de días el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, hablaba sobre este tema, diciendo que aún no tenían noticias sobre esos supuestos gritos racistas en el Carlos Tartiere, diciendo «estar seguros del comportamiento de la afición», si bien matizó que «en cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, pues lo castigaremos».

El aficionado fue propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la cual contempla multas de 60.000,01 hasta 650.000 euros para las faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego, entendiendo que las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos , que supongan un trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social contemplan la conducta que dicha persona exteriorizó.

De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, quien se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión.