Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:43

El partido que esta noche enfrentará al Real Oviedo con el Barcelona a partir de las 21.30 horas en el Carlos Tartiere empezó a jugarse a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Asturias. Allí, numerosos seguidores del conjunto catalán se agolparon para dar la bienvenida al Principado a sus ídolos y desearles suerte en el partido de esta noche.

Todos intentaban acercarse a los jugadores que entrena Hansi Flick. Hubo aficionados que hicieron cola desde primera hora de la madrugada para garantizarse una buena posición a la hora de recibir a los futbolistas. La espera se hizo más llevadera con cánticos de apoyo al equipo, y también comentando lo que puede pasar en el encuentro de esta noche.

Con un poco de retraso sobre el horario previsto, el avión que trasladaba a la expedición azulgrana, tomó tierra en la pista de Ranón y los jugadores, encabezados por Rapinha, fueron apareciendo por la terminal asturiana.

El brasileño y el técnico fueron los primeros en acercarse a los aficionados y, tras ellos, la práctica totalidad de jugadores se tomaron la molestia de firmar algunas camisetas y de hacerse fotos con sus aficionados. Una vez cumplido el trámite se subieron al autobús que les llevó hasta el hotel en Las Caldas, donde permanecerán concentrados hasta la hora del encuentro.