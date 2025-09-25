El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Laporta, presidente del Bracelona, junto a los seguidores del equipo en Oviedo. Mario Rojas
Real Oviedo-Barcelona, a las 21.30 horas

Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo

Numerosos aficionados se dieron cita en el aeropuerto a los que los jugadores firmaron camisetas y se sacaron fotografías

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:43

El partido que esta noche enfrentará al Real Oviedo con el Barcelona a partir de las 21.30 horas en el Carlos Tartiere empezó a jugarse a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Asturias. Allí, numerosos seguidores del conjunto catalán se agolparon para dar la bienvenida al Principado a sus ídolos y desearles suerte en el partido de esta noche.

Todos intentaban acercarse a los jugadores que entrena Hansi Flick. Hubo aficionados que hicieron cola desde primera hora de la madrugada para garantizarse una buena posición a la hora de recibir a los futbolistas. La espera se hizo más llevadera con cánticos de apoyo al equipo, y también comentando lo que puede pasar en el encuentro de esta noche.

Con un poco de retraso sobre el horario previsto, el avión que trasladaba a la expedición azulgrana, tomó tierra en la pista de Ranón y los jugadores, encabezados por Rapinha, fueron apareciendo por la terminal asturiana.

El brasileño y el técnico fueron los primeros en acercarse a los aficionados y, tras ellos, la práctica totalidad de jugadores se tomaron la molestia de firmar algunas camisetas y de hacerse fotos con sus aficionados. Una vez cumplido el trámite se subieron al autobús que les llevó hasta el hotel en Las Caldas, donde permanecerán concentrados hasta la hora del encuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo

Locura en la llegada del Barcelona a Asturias para el partido contra el Real Oviedo