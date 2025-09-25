Real Oviedo-Barcelona: un hueso en el camino de la reacción Cazorla será titular ante el Barcelona en un partido en el que es indispensable no cometer errores para conseguir puntuar

Colombatto y Salomón Rondón sobre el césped del Carlos Tartiere en la víspera de enfrentarse al Barcelona esta noche.

La necesidad de reacción del Real Oviedo se topa esta noche (21.30 horas) con uno de los grandes de LaLiga, un Barcelona que llega sin Lamine Yamal, pero con argumentos de sobra para portar el cartel de favorito en el Carlos Tartiere, 25 años después de su última visita.

Los de Veljko Paunovic, después de dos derrotas consecutivas y con solo una victoria en los cinco encuentros disputados hasta el momento, buscan dar un golpe sobre la mesa y terminar con el ambiente pesimista que rodea al equipo en este arranque de la competición.

El entrenador del conjunto ovetese no es partidario de dar pistas sobre sus intenciones. Sin embargo, ayer sorprendió al anunciar que Santi Cazorla estará en el once inicial. No estará por el contrario el defensa David Costas, que no entró en la convocatoria, mientras que sí lo hizo Luka Ilic, que se retiró lesionado del encuentro ante el Elche y no completó ningún entrenamiento esta semana.

El de esta noche es uno de los partidos por los que la afición carbayona llevaba suspirando mucho tiempo. Ni el día, ni la hora, ni la situación en la que llega el equipo son los mejores, pero es seguro que el Carlos Tartiere vivirá una fiesta con un lleno casi seguro en las gradas.

El Real Oviedo recibe a un rival de enjundia en un contexto complicado. Los azules necesitan dar la vuelta a la situación que está atravesando y empezar a sumar para no verse en el pozo de la clasificación.

En defensa del equipo, conviene recordar que el de hoy es el sexto encuentro de la temporada y será el tercero de los rivales que ocupan el pódium de la clasificación, junto al Real Madrid y Villarreal.

Para hacer daño al Barcelona, se intuyen cambios en el once de los ovetenses, algunos obligados, como el de Nacho Vidal, mientras que otros serán por decisión técnica. No se descarta incluso alguna sorpresa.

Paunovic es consciente de que el pasado domingo ante el Elche el equipo mejoró con la entrada de Reina y Cazorla, dos de los jugadores que son capaces de hacer que el balón circule mejor y eso permite que el equipo tenga cierto control en el partido.

Una semana más está sobre la mesa la posibilidad de jugar con tres centrales de inicio, lo que probablemente supondría el estreno de Bailly que, hasta ahora, no ha disputado ni un minuto. El técnico ya apostó por esta opción en el encuentro ante el Real Madrid. Una pista que apoya la posibilidad de este dibujo es que el técnico ha incluido en la convocatoria a cinco centrales, ya que además de Dani Calvo, David Carmo y Oier Luengo, está en la lista el defensa del filial Marco Esteban.

En el lateral derecho, con la lesión de Nacho Vidal, todas las opciones son para Lucas, que sería así titular por primera vez esta temporada. En el izquierdo es más difícil saber cual será la opción elegida, ya que están disponibles tanto Rahim como Javi López. El último fue titular en Getafe, pero su rendimiento no fue el esperado. Rahím volvió al equipo ante el Elche, pero la mayor experiencia del futbolista cedido por la Real Sociedad podría devolverlo al once.

En el centro del campo hay dos certezas, que son Dendoncker y Cazorla. En principio, todo apunta a que el técnico podría apostar por Sibo en busca de más agresividad en la presión e intentar que el Barcelona no avance con facilidad.

En principio, no parece que el técnico vaya a apostar por tratar de arrebatar el balón al conjunto catalán. Lo que sí puede buscar es que Cazorla tenga libertad de movimientos absoluta y así pueda iniciar el juego desde distintas zonas del campo. Además, de Sibo las alternativas para el centro son Reina y Colombatto.

En las bandas del centro del campo, Chaira tiene opciones de recuperar su puesto en el once, ya que después de la lesión ante la Real Sociedad, ya pudo tener unos minutos ante el Elche. En cuanto a Hassan, está claro que se trata del jugador más en forma del ataque, pero tampoco se puede descartar que el técnico lo deje de mano en el banquillo y prefiera guardarlo como revulsivo para el segundo tiempo.

Con la ausencia del uruguayo Fede Viñas, que cumplirá el segundo encuentro de sanción, Álex Forés y Salomón Rondón se jugarán la única plaza de ataque oviesista. Aunque el venezolano fue titular en el último partido, poco a poco el valenciano parece que se está ganando un hueco en el equipo.