Los jugadores del Real Oviedo, al término del partido ante el Atlético. J. Ropero
Real Oviedo - Mallorca

El Mallorca, punto de inflexión para el Real Oviedo

A pesar de todo lo que queda por delante, la cita de este viernes se intuye puede ser clave en la trayectoria del Real Oviedo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:15

«Lo del sábado ante el Levante es una final, nos lo tenemos que tomar así», eso es lo que el pasado 3 de octubre ... dijo Veljko Paunovic. El resto de la historia es conocida. Ahora es Luis Carrión el que nada más acabar el encuentro del Real Oviedo ante el Atlético de Madrid puso el foco en el encuentro de la próxima jornada ante el Mallorca (5 de diciembre, 21 horas).

