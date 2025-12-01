El Mallorca, punto de inflexión para el Real Oviedo

«Lo del sábado ante el Levante es una final, nos lo tenemos que tomar así», eso es lo que el pasado 3 de octubre ... dijo Veljko Paunovic. El resto de la historia es conocida. Ahora es Luis Carrión el que nada más acabar el encuentro del Real Oviedo ante el Atlético de Madrid puso el foco en el encuentro de la próxima jornada ante el Mallorca (5 de diciembre, 21 horas).

El técnico catalán afronta el viernes su séptimo encuentro en el banquillo ovetense desde su regreso y lo hace con una necesidad imperiosa de estrenar su casillero de victorias en Primera División.

La sensación es que la importancia del encuentro en el Carlos Tartiere va más allá de los tres puntos en juego. El equipo necesita reforzar la moral y ganar autoestima, después de la racha que acumula de encuentros sin conseguir la victoria.

Aunque Carrión se ha cuidado de no pronunciar la palabra final, no ahorró calificativos para definir el encuentro frente al Mallorca. Sin ir más lejos, en la sala de prensa del Metropolitano, no pudo ser más contundente: «Lo del viernes ante el Mallorca es un partido clave para nosotros».

Es evidente que el técnico es consciente de que está ante una semana clave y por ello ya ha comenzado a lanzar consignas para preparar el encuentro de la mejor manera posible.

El primer objetivo de Luis Carrión está muy claro: «Tenemos que limpiar la cabeza». Asume por tanto que el equipo tiene un problema anímico que se deriva de la falta de buenos resultados.

Por ese motivo, Carrión se afanó en dejar claro que el fútbol no está siendo justo con los suyos. «Sigo pensando que merecemos más puntos de los que tenemos», afirmó el técnico. El pensamiento del cuerpo técnico es que el equipo está agarrotado y eso le pasa factura a lo largo de los encuentros. No es fácil encarar los partidos después de dos meses sin conseguir una victoria y más si se tiene en cuenta que la última llegó con otro inquilino en el banquillo. El equipo es colista, pero también sabe que de sumar los tres puntos ante el Mallorca apretaría mucho la parte baja de la clasificación y metería en el 'lío' al equipo de Jagoba Arrasate, que vio escaparse dos puntos en el tiempo añadido después de un partido ante Osasuna que dominaba con claridad 2-0.

El pensamiento en el seno del club azul es que el partido ante el cuadro bermellón es «un partido importantísimo para nuestro presente y futuro en Primera División» y prueba de ello es que Carrión cree que, en el caso de lograr una victoria, cambiará el prisma del oviedismo y pondrá la primera piedra para cambiar la dinámica que arrastran desde antes incluso del regreso del catalán al banquillo.

Debilidades

Más allá de la necesidad de trabajar el aspecto mental y la motivación, el Real Oviedo debe cambiar cosas en su fútbol. La prioridad es mejorar la producción ofensiva. Los azules son el peor equipo en ataque, muy lejos del siguiente. Un dato que no invita al optimismo, si bien está asumido en el seno del equipo.

El conjunto ovetense solo ha marcado siete goles en lo que va de temporada, es decir, lleva una media de medio tanto por partido. El resto de los equipos que están por la zona baja de esa clasificación llevan marcados doce goles hasta ahora, es decir, aventajan a los ovetenses en cinco tantos a estas alturas.

«Somos un equipo que necesita demasiadas acciones de calidad para generar una ocasión de gol», resumió Carrión tras el partido ante el Altético, consciente de que los demás equipos tienen más eficacia en el área rival.

Lo cierto es que el equipo, en los últimos encuentros, ha sido capaz de progresar en algunos aspectos del juego, pero no acaba de traducir esa mejoría en resultados. Un ejemplo es el primer tiempo ante el Rayo Vallecano, cuando el equipo tuvo el control, durante el primer tiempo, pero no le sirvió para ganar.

Ante el Giriona se puso por delante en el marcado y sufrió para salvar un punto en los minutos finales. Sin ir más lejos el sábado en la segunda mitad el equipo fue capaz de igualar las fuerzas con el Atlético de Madrid, pero no le sirvió para ver portería. Solo le llegó para que los madrileños no hicieran más goles.