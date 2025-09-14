La lección más dura para el Real Oviedo de Paunovic

Tras las primeras derrotas de la temporada, Veljko Paunovic se refirió a la necesidad de aprender la lección. El cuarto encuentro de los azules ... vuelve a estar lleno de enseñanzas para un Real Oviedo que volvió a perder, en esta ocasión, curiosamente, después de contar con más posesión que su rival por primera vez en todo el curso.

Los ovetenses jugaron en el Coliseum uno de esos encuentros que parecen controlados, pero en el que bastaron dos errores para caer con claridad. Además, fue una nueva oportunidad para evidenciar que el equipo arrastra muchos problemas para hacer gol y también para generar ocasiones.

El Villarreal y el Real Madrid vencieron a los ovetenses arrebatándoles el balón, ya que ante los primeros el equipo azul solo gozó de un 32% de posesión, mientras que ante los segundos subió al 35%. Incluso frente a la Real Sociedad, la única victoria, el rival tuvo más tiempo el balón, ya que alcanzó el 57%.

Sin embargo, el pasado sábado en el Coliseum, los ovetenses dispusieron de un 52% del tiempo el balón, pero eso no fue suficiente. Es evidente que el estilo del equipo de José Bordalás se le atraganta a muchos rivales, pero, en el caso del pasado sábado, los azules ayudaron bastante con errores bastante claros en la defensa de dos acciones a balón parado. La enseñanza que está recibiendo el Oviedo en estas primeras jornadas es que la diferencia entre la Primera División y la Segunda es cómo castigan los rivales los fallos.

El técnico oviedista ha intentado mejorar el rendimiento defensivo del equipo probando con una defensa de cuatro o cinco defensas y parece que en las próximas jornadas volverá a darle una vuelta al dibujo y a los nombres. Ahora, con las últimas incorporaciones del mercado, Paunovic cuenta con más alternativas.

En el Coliseum se estrenó en el lateral izquierdo Javi López, en sustitución de Rahim, pero el futbolista cedido por la Real Sociedad no mejoró en nada el rendimiento defensivo . Al contrario, el defensa falló en la acción del primer gol del Getafe, permitiendo el remate de cabeza de Mario Martín.

Sin embargo, el defensivo no es el único problema que está mostrando el equipo ovetense, ya que en ataque apenas se generan ocasiones de gol. De hecho, el Real Oviedo, con el único gol que marcó Dendoncker ante la Real Sociedad, es el equipo que menos goles ha marcado esta temporada.

No es cuestión de falta de acierto, ya que el conjunto apenas crea ocasiones de gol. Ante el Getafe, los azules tuvieron su ocasión más clara en un disparo desde fuera del área de Reina que se estrelló en el larguero. En el resto del encuentro, salvo una acción aislada de Álex Forés, apenas inquietaron a David Soria.

En los cuatro partidos disputados hasta ahora, el titular del banquillo del Real Oviedo ya ha hecho ser titulares a los tres delanteros con los que cuenta en la plantilla, pero ninguno de ellos ha sido capaz de ver portería. La sensación es que hasta ahora el único argumento ofensivo del equipo es la velocidad de Hassan por la banda derecha.