El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El Dr. Pablo Tejerina, la Dra. Inés Rodríguez Antón y el Dr. Pedro González Lafita de Clínica Tejerina
El Dr. Pablo Tejerina, la Dra. Inés Rodríguez Antón y el Dr. Pedro González Lafita de Clínica Tejerina

Charlas de la Salud

La salud bucodental, clave para mantener la salud general

Los profesionales de la Clínica Tejerina, en las Charlas de la Salud de EL COMERCIO el 22 de octubre en el Centro Municipal Integrado El Llano

EL COMERCIO

Martes, 22 de octubre 2024

Comenta

Una correcta salud bucodental puede prevenir no sólo afecciones en nuestra boca y dientes, sino también enfermedades renales, cardiovasculares, diabetes y hasta cánceres. Los especialistas de la Clínica Tejerina nos explicarán la importancia de la prevención y los tratamientos más modernos para mantener una adecuada salud en nuestras bocas.

Los especialistas de Clínica Tejerina resolveran las dudas de los asistentes a las Charlas de la Salud, que organiza EL COMERCIO. La Dra. Inés Rodríguez Antón, el Dr. Pablo Tejerina y el Dr. Pedro González Lafita resolverán todas las dudas sobre la prevención y los tratamientos más modernos para mantener una adecuada salud en nuestras bocas, en una charla moderada por la periodista de EL COMERCIO, Mónica Yugueros.

El miércoles 22 de octubre desde las 19.00h en el Centro Municipal Integrado El Llano, con entrada libre y gratuita, se podrá escuchar a los ponentes que resolverán las dudas de los presentes. Además, EL COMERCIO obsequiará a los asistentes con un regalo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  6. 6 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 El Real Oviedo destituye a Paunovic
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La salud bucodental, clave para mantener la salud general