Una correcta salud bucodental puede prevenir no sólo afecciones en nuestra boca y dientes, sino también enfermedades renales, cardiovasculares, diabetes y hasta cánceres. Los especialistas de la Clínica Tejerina nos explicarán la importancia de la prevención y los tratamientos más modernos para mantener una adecuada salud en nuestras bocas.

Los especialistas de Clínica Tejerina resolveran las dudas de los asistentes a las Charlas de la Salud, que organiza EL COMERCIO. La Dra. Inés Rodríguez Antón, el Dr. Pablo Tejerina y el Dr. Pedro González Lafita resolverán todas las dudas sobre la prevención y los tratamientos más modernos para mantener una adecuada salud en nuestras bocas, en una charla moderada por la periodista de EL COMERCIO, Mónica Yugueros.

El miércoles 22 de octubre desde las 19.00h en el Centro Municipal Integrado El Llano, con entrada libre y gratuita, se podrá escuchar a los ponentes que resolverán las dudas de los presentes. Además, EL COMERCIO obsequiará a los asistentes con un regalo.