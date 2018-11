«Entiendo el enfado de este señor», dice Dani Mateo sobre el vídeo del ovetense Dani Mateo, presentador de 'El Intermedio', en La Sexta. «Vivimos en un mundo interconectado en el aque a la gente que no le gusta que se haga gracia con sus cosas, las tiene que ver en su móvil» ELCOMERCIO.ES Lunes, 5 noviembre 2018, 12:55

Después de innumerables explicaciones a través de Twitter, el humorista ha hablado este lunes en la radio sobrela polémica en relación a su 'sketch' en el que aparecía sonándose los mocos en la bandera de España. Lo hizo en el programa de la Cadena Ser 'Hoy por hoy' a preguntas de Tony Garrido después de un fin de semana en el que una de las reacciones que mayor repercusión ha tenido ha sido la de un ovetense que le invitaba a hacer lo mismo con la bandera asturiana.

El presentador del programa de La Sexta 'El Intermedo', explicó ante los micrófonos que lo estaba pasando mal. «Hablo desde el corazón. Ha sido muy fuerte. Recibir amenazas, mi familia, mi chica, yo, las empresas con las que trabajo. Muchos me pueden acusar de ingenuo pero no supe prever la dimensión», dijo Dani Mateo quien reconoció, no obstante, que en el momento en el que le entregaron el guión tanto él como el equipo sabía que iba a tener consecuencias. «Sabíamos que me podía pasar lo que le pasaba al personaje que representaba», dice el humorista. Se refiere a que en la escena en la que interpretaba a un personaje que, por error se suena los mocos en la bandera de España y el gesto es visto como una falta de respeto cuando el acto no era mal intencionado. «Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco», eran las palabras de Dani Mateo en el 'sketch' quien, más allá de la interpretación, entendió lo que pasaría a continuación. «En el momento de sonarme, dije ¡maldita sea, las redes sociales!, se va a capturar esta imagen, va a llegar a gente a la que no le gusta esta imagen y va a ver una imagen muy ofensiva y se va a liar», añade.

El presentador volvió a poner sobre la mesa el debate de los límites del humor, aunque se mostró comprensivo con las personas que se han sentido ofendidas. «Este fin de semana me llegó un vídeo de un señor de Oviedo y tengo que decir que entiendo su enfado porque a él no le gusta», aclara Mateo. «Vivimos en un mundo interconectado en el que a la gente a la que no le gusta que se haga gracia con sus cosas, las tiene que ver en su móvil porque las recibe», añade el humorista, antes de lanzar un mensaje a aquellos que se han molestado: «Yo hago este tipo de comedia, intenta no mirar porque a ti no te gusta. Yo también voy a intentar no participar de lo tuyo».

Por último, Dani Mateo asegura que va a seguir haciendo humor. «Yo no sé trabajar de otra cosa, ni siquiera sé si se me da bien», bromea el humorista.