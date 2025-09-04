El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un efectivo de la UME en el incendio forestal en Chandrexa de Queixa (Ourense), el pasado 12 de agosto. Efe/Brais Lorenzo

Un estudio confirma la relación del cambio climático con los incendios de agosto

Las condiciones meteorológicas cálidas, secas y ventosas que propagaron los fuegos son ahora 40 veces más frecuentes y un 30% más intensas que con el clima preindustrial, según World Weather Attribution (WWA)

J. A. G.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:27

El cambio climático causado por el uso generalizado de combustibles fósiles ha hecho que las condiciones meteorológicas cálidas, secas y ventosas que propagaron los ... incendios de agosto en la Península Ibérica sean ahora 40 veces más frecuentes y un 30% más intensas que con el clima preindustrial. Así lo revela un estudio rápido del World Weather Attribution (WWA), una iniciativa de colaboración académica fundada por climatólogos que calcula el impacto del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías y tormentas.

