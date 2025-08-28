El guiño de la Reina Letizia a Asturias durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales Los Reyes no tienen previsto viajar al Principado, pero han querido trasladar su apoyo a la región con un pequeño gesto

La Reina Letizia, acompañada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, escucha un trabajador de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Los incendios forestales llevan semanas asolando a buena parte de España. Solo en Castilla y León las llamas habrían calcinado ya 141.000 hectáreas, según el gobierno autonómico, la mayoría de ellas en Zamora y León. Por eso, los Reyes eligieron estas dos provincias para sus primeras visitas a las zonas afectadas. En concreto, don Felipe y doña Letizia estuvieron en Parque de Las Médulas, el paraje leonés Patrimonio de la Humanidad que ardió este mes de agosto. Sus Majestades no tienen previsto viajar a Asturias, pero la Reina ha tenido un detalle con su tierra.

La Reina Letizia ha lanzado un mensaje a través de su estilismo. Para la ocasión eligió un 'look' informal, con pantalón pitillo color caqui, botas y una camisa blanca. Esta última prenda es de la firma IMILOA, una marca asturiana, un hecho que se puede observar gracias a la etiqueta roja ubicada en las costuras del bolsillo del pecho.

Con este pequeño gesto doña Letizia ha querido transmitir su apoyo al Principado, que lleva más de quince días luchando contra el fuego. El último incendio desatado, que posiblemente fue provocado, obligó a desalojar a unos cuarenta vecinos de varias parroquias de Ibias.