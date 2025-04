El confinamiento explicado por expertos: astronautas responden las dudas de los internautas

Europa Press Miércoles, 25 de marzo 2020, 14:12 Comenta Compartir

La Agencia Espacial Europea (ESA) y Asteroid Day han organizado para este jueves, 26 de marzo, con motivo del Día de los Asteroides, el evento virtual #SpaceConnectUs, en el que astronautas e invitados de todo el mundo podrán charlar con ciudadanos confinados en casa a causa del coronavirus para ofrecer su experiencia y sus técnicas en lugares aislados, así como lecciones de la vida de la exploración espacial, su confianza en la ciencia y sus fuentes de inspiración.

Se trata de un evento en línea que se realizará de 16.00 a 21.00 horas (hora española) en ESA WebTV y ESA YouTube para ayudar a todos los ciudadanos confinados en casa a disfrutar de la ciencia.

El programa se ejecutará en cinco idiomas: a partir de las 16.00 en holandés, seguido de alemán (17.00), italiano (18.00), francés (19.00) e inglés (20.00 CET).

Los astronautas de la ESA que participarán en la actividad son: Tim Peake, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Frank de Winne y André Kuipers. También habrá presentadores (Brian Cox, Ranga Yogeshwar y Bruce Benamran) e invitados espaciales (la actriz Mayim Bialik de 'The Big Bang Theory' y doctora en neurociencias; la actriz y cantante Olivia Newton-John; y Paulina Chávez, de 'The Expanding Universe of Ashley García').

El evento es gratuito y cien por cien digital. Para participar, se pueden mandar preguntas utilizando el hashtag #SpaceConnectsUs.